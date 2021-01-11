Сначала крепостного живописца "драли за пачкотню", а потом ему заказывали иконы

Русский этнограф-беллетрист П.И. Мельников-Печерский, посетив Пермское Прикамье, оставил такое воспоминание: "При первом взгляде на Пермскую губернию я заметил, что жители ее более, нежели жители прочей России, сохранили в себе русского духа. Они гостеприимны, радушны; все русское, вытесненное в других местах обстоятельствами и временем, здесь господствует во всей красоте старины заповедной"1.

Новоусольский уроженец

В этих местах жил и творил крепостной художник дворян Строгановых Иван Степанович Дощеников (1812-1893).

Владельцы новоусольских соляных промыслов на Верхней Каме, представители династии Строгановых, сохранившиеся в одной фамилии более 500 лет, своей разносторонней деятельностью хорошо известны в истории России. Среди Строгановых немало успешных предпринимателей, государственных и военных деятелей, меценатов и филантропов2.

Огромные средства они получали со своих верхнекамских соляных промыслов, где в одной из своих вотчин в с. Новом Усолье отстроили удивительный по красоте каменный архитектурный комплекс с памятниками московского (нарышкинского) барокко первой трети XVIII века, и до конца этого века этот населенный пункт был их главным селением, где располагалось их правление, а в "Доме Строгановых" постройки 1724 г. сегодня работает муниципальный Усольский историко-архитектурный музей "Палаты Строгановых".

Сначала это было слободка (1606 г.), затем село Новое Усолье, а с 1918 г. - город. В наши дни Усолье входит в Березниковский городской округ Пермского края, крупнейший промышленный центр Западного Урала.

Как раз в селе Новое Усолье в 1812 г. в семье крепостных и родился Иван Степанович Дощеников. Рисовать он начал рано и рисовал на чем придется, за что родители его "драли нещадно". Впрочем, потом и учителя его тоже "драли за пачкотню нещадно" - так записал березниковский краевед, директор Усольского краеведческого музея И.Ф. Коновалов со слов 77-летней дочери Дощеникова Раисы Ивановны Горбуновой в 1931 г.3

Палаты Строгановых.

Учение

Дочь живописца вспоминала: "По словам отца, грамоте он обучался у какого-то мастерового мужика... Граф Строганов несколько раз вызывал его к себе в Петербург, посылал в Москву учиться, но он не поехал: говорит, женился, дети пошли... В Усолье папа был учителем рисования". По другой версии, на учебу в Москву будущий художник все-таки отправился4.

В Российском государственном архиве древних актов, в фонде Строгановых хранятся сведения о том, что Строгановы для церковных работ специально обучали своих крепостных в Москве и Петербурге. Также известно, что по заказу С.Г. Строганова Иван Дощеников объехал наиболее примечательные старинные церкви и копировал иконы для иконостаса Добрянской церкви5.

Обучался Дощеников, скорее всего, в иконописной мастерской в своем селе. Документальных свидетельств о жизни Ивана Степановича не очень много, но точно известно, что 37 лет он прослужил в главном управлении Строгановых.

К. Маковский. Портрет графа Сергея Григорьевича Строганова. Холст, масло. 1882 год.

Стиль

Произведениям крепостных художников Урала присущ этакий наивный реализм. У представителей провинциального искусства одним из самых распространенных жанров был портрет. Именно портреты прошлого дают представление о статусе и положении заказчиков. Меньшим спросом пользовались пейзажи. Как правило, заказывались изображения различных заводов для владельцев заводоуправлений и контор.

Скорее всего, Дощеников начинал свой творческий путь как художник религиозной живописи и оставался им на протяжении всей своей долгой творческой жизни. Сохранилась да наших дней выполненная Дощениковым в "народной традиции" икона "Богоматерь с младенцем". Такой стиль делал акцент на мягкости, покое и добросердечии.

И. Дощеников. Икона Богоматерь с младенцем. 2-я пол. XIX в. БИХМ.

Иван Степанович написал 27 икон для иконостаса Добрянской церкви (Пермский край) и сделал "роспись купола Ново-Никольской церкви" в Усолье. Увы, эти произведения художника утрачены.

Некоторые выполненные И.С. Дощениковым иконы сегодня находятся в действующей церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, построенной в 1735 г. в поселке Орел Пермского края (по одной из версий, именно из Орла-городка и пошел Ермак Тимофеевич на "покорение Сибири", о чем свидетельствует установленный в центре поселка в 1965 г. памятник).

И. Дощеников. Игра в дурачки дедушки с внучкой. 1840-1850 гг. БИХМ.

Работы

Дощеников известен как автор оригинальных портретов и копий портретов представителей династии Строгановых. Кроме того, им написаны жанровые сатирические композиции.

В непростые времена крепостной художник затронул тематику женской доли при крепостном праве. Одна из таких картин называлась "Игра в дурачки дедушка со внучкой" и написана уже после отмены крепостничества.

На первый взгляд в картине нет ничего предосудительного. Дедушка в свое свободное время играет в подкидного дурака с любимой внучкой. По спускающейся со стола скатерти ползет паук, такой же сухой и страшный, как и старик.

Трагизм происходящего на картине объяснила дочь самого художника Р.И. Горбунова: "Старик Агеев Н.Т., управляющий графа Строганова по Усолью, очень любил "обходить" баских6 девушек из крепостных. Ни одной не пропустит, старый черт! Жаловаться боялись. Вот его тятенька и высмеял в картине. Девушка - это дочь конюха с графской конюшни. В дурачки играют, здесь другое - паук уже ткет свою сеть для бедной мухи. Все служащие смеялись над картиной. Агеев начал мстить и донес графу. Отца в 70 лет лишили пенсии. Десять лет не получал. Перебивались"7.

В 1871-1875 гг. Иван Степанович, после 37 лет службы в главном управлении Строгановых, получал пенсию в размере 24 рублей. Таким образом, можно предположить, что "Игра в дурачки..." была написана не ранее середины 70-х годов XIX в.

И. Дощеников. Помещик и горничная. 1880 г. БИХМ.

Другая картина - "Помещик и горничная" прямолинейна и поражает своим "черным гротеском" на власть имущих. Живописный колорит в данном произведении практически отсутствует, но сатирический образ отталкивающего вида пожилого, с большими залысинами и седыми волосами помещика, который крадется и протянул уже левую руку к спящей миловидной темноволосой горничной в платье оранжево-красного цвета и белом чепчике, не имеет аналогов в картинах наивного реализма уральского региона XIX столетия.

Эту картину нашел краевед, директор Усольского музея И.Ф. Коновалов (его имя сегодня носит Березниковский историко-художественный музей, который в 1954 г. переехал из Усолья в Березники). По его воспоминаниям, картину он случайно обнаружил в 1930 г. у усольского жителя в сенцах дома в слободке Ларьково. Это был покрытый слоем копоти холст без рамы. "Попросив мокрую тряпочку, я протер картину. И сюжет захватил меня", - вспоминал Иван Федорович8.

И. Дощеников. Игра купца с гостем в шашки. 1840-1850 гг. БИХМ.

Интересна и картина "Игра купца с гостем в шашки". Полотно имело и второе название "Сватовство невесты", так как молодой человек должен быть жениться на дочери купца. Дочь Дощеникова Раиса Ивановна вспоминала в 1931 г., что она хорошо помнит эту картину: "Я была еще маленькой, а она висела у нас... Мне 78 лет в сентябре будет". Еще одной сатирической картиной Дощеникова было "Утро лакея", где опрятно одетый мальчик-слуга подметает пол в богатых господских апартаментах.

И. Дощеников. Утро лакея. 1840-1850 гг. БИХМ.

Жанровые сатирические полотна - исключительное явление в прикамской художественной культуре, поэтому произведения Дощеникова и привлекают нас. Остается только сожалеть, что многие картины нуждаются в реставрации, а полотно "Помещик и горничная" в удручающем состоянии.

Дощеников умер в селе Юричи Соликамского уезда Пермской губернии в 1893 г. Основная часть творческого наследия Ивана Степановича хранится в Березниковском историко-художественном музее им. И.Ф. Коновалова, а также в Пермском краеведческом музее, в Соликамском краеведческом музее, в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера.

В память о живописце, родившемся в семье крепостного солевара и соленоса Строгановых, ярком представителе провинциального искусства благодарные земляки назвали одну из улиц в микрорайоне "Усольский" города Березники на правом берегу Камы.

1. Мельников-Печерский П.И. Дорожные записки: На пути из Тамбовской губернии в Сибирь. - Полн. собр. соч. Т. 7. М.-СПб., 1915. С.572-573.

2. Род Строгановых: культурно-исторические очерки. Екатеринбург, 2007.

3. Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова (БИХМ). Архив Дощеникова. Из воспоминаний Р.И. Горбуновой (1854 г.р.) дочери художника И.С. Дощеникова. Записано И.Ф. Коноваловым в 1931 г.

4. Павловский Б.В. Крепостной художник-сатирик // Урал. 1962. N 12. С. 167.

5. РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 209. Л. 1.

6. Красивых.

7. БИХМ. Архив Дощеникова. Из воспоминаний Р.И. Горбуновой.