Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года

Операторы связи сообщили о продлении тестового режима по сниженным тарифам роуминга с Беларусью, пишет ТАСС.

Россия и Беларусь договорились о снижении стоимости интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту с 1 ноября до конца 2020 года. С 1 января 2021 года планировалось перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов. Об это ранее говорил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Однако тестовый период продлен до конца 2021 года для более детального изучения механизмов пропуска роумингового трафика между странами.

Итоги тестового режима были в целом признаны успешными, поэтому стороны и приняли решение продлить действие сниженных тарифов до конца года, приводит агентство мнение одного из операторов.

С 1 ноября 2020 года тарифы на входящие и исходящие вызовы, смс и интернет на территории Союзного государства были снижены в несколько раз по сообщениям операторов большой четверки.