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11.01.2021 14:55
Рубрика: В мире

"Спутник V" разрешили применять в Палестине

Текст: Ирина Невинная
Российской вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Палестине. Об этом сообщили в РФПИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Государства Палестина.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире", - сообщили в фонде. Регистрация в Беларуси была проведена после дополнительных клинических исследований с участием добровольцев, а также на основании данных по результатам испытаний вакцины. представленных НИЦ имени Гамалеи.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Поставки "Спутник V" в Палестину намечены уже на первый квартал этого года. "Первая партия вакцины поступит в государство в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", - уточнили в РФПИ. Ранее сообщалось, что к производству "Спутника V" приступили в Казахстане.

"Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран. Это приводит к расширению географии ее регистрации, поставок и производства. Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой "Спутник V" будет представлен и на Ближнем Востоке, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей".

В мире Ближний Восток Палестина Вакцинация от коронавируса

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