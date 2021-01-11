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11.01.2021 16:19
Рубрика: Легковые авто

Toyota, Nissan, Volkswagen и другие заявили о сокращении выпуска авто

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Агентство Reuters сообщает, что Toyota, Nissan, Fiat Chrysler Automobiles, Honda и Ford заявили о том, что сократят выпуск автомобилей из-за проблем с поставками электронных микросхем.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Объёмы производства будут скорректированы на этот месяц, в дальнейшем автопроизводители будут исходить из текущих условий поставок. Представители компании NXP Semiconductor, занимающейся выпуском полупроводниковых чипов, заявили, что темпы восстановления производства машин оказались быстрее, чем предполагалось, и к этому некоторые поставщики были не готовы.

Ещё одна причина, по которой поставщики микрочипов не могут удовлетворить запросы автомобильной отрасли: увеличение выпуска ноутбуков и компьютеров в связи с увеличением спроса на них в условиях введения удалённого режима работы.

В начале месяца, сообщает издание Handelsblatt, стало известно, что Volkswagen из-за проблем с поставками электронных компонентов, может не досчитаться по итогам 2021 года около 100 тысяч автомобилей. В основном это модели, созданные на платформе MQB, включая Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Seat Leon.

#Toyota #Volkswagen #Nissan