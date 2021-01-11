Турция готова приобрести у России второй комплект С-400

Турецкая сторона готова приобрести в России второй комплект зенитных ракетных систем С-400 - при условии передачи ей технологий производства. Об этом заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир, подводя итоги 2020 года и рассказывая журналистам о планах на 2021-й.

По его словам, 2021 год очень важен для разработки отечественных систем ПВО, ожидаются первые поставки систем HİSAR A +. Этот вопрос был вынесен на повестку дня после проблем в отношениях с США в связи с закупкой российских С-400. Тем не менее Турция готова приобрести еще один комплект российских систем, но в дальнейшем хочет сама производить их.

"Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий", - отметил Демир. "С информацией, которую мы извлечем из опыта с С-400, мы планируем достичь уровня С-400 в нашей работе по созданию собственных ЗРС к 2025-2026 годам", - добавил он.

Демир также рассказал, что вооруженные силы уже готовы начать эксплуатацию ранее приобретенных у России комплексов. "Система С-400 готова к использованию, вооруженные силы решат, когда это будет необходимо", - цитирует его телеканал 24TV.

Напомним, Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ системы С-400, что вызвало критику со стороны США. Вашингтон до сих пор пытается добиться того, чтобы Анкара отказалась от их использования.

Поставки комплексов были осуществлены в 2019 году. Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сейчас рассматривается возможность поставки дополнительной партии.