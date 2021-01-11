Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям показали на видео

Вьетнамская армия отрабатывает применение старых советских реактивных систем залпового огня БМ-14 для ударов по морским целям. В тексте, комментирующем размещенное в Сети видео боевых стрельб, отмечается, что эти установки не обладают необходимой дальностью и точностью, чтобы поражать вражеские корабли, но они могут успешно справляться с приближающимися к берегу легкобронированными амфибиями.

"Fishing with explosive"



A battery of BM-14 of Vietnam People Army opening up in an anti-invasion exercise. The Soviet MRLS lacks the range and the accuracy to strike ships but its 140mm rockets could do a number on lightly-armored amphibious vehicles. pic.twitter.com/QY6KvsXdbS — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 8, 2021

РСЗО данного типа имеют 16 направляющих для запуска 140-мм турбореактивных осколочно-фугасных снарядов. Вес каждого из них достигает 39 кг, длина 1086 мм. Скорость полета - более 400 м/сек.

Масса боевой части составляет 4,20 кг. Считается, что этого вполне достаточно, чтобы вывести из строя плавающий бронетранспортер или какой-нибудь катер на воздушной подушке.

Минимальная дистанция применения -1000 м, а максимальная дальность полета - до 9800 м.

Для постановки дымовых завес, способных скрыть побережье от глаз противника, применяют дымовые боеприпасы. Время одного залпа - до 10 сек.

Продемонстрированные установки выполнены на шасси трехосных автомобилей повышенной проходимости ЗиЛ-131. Их кабины прикрыты откидывающимися броневыми экранами.

Кроме реактивных систем для обороны побережья применяются танки Т-34-85, самоходные артиллерийские установки Су-100, различные пушки, в том числе и ЗиС-3.

Имеются также разнообразные противокорабельные ракетные комплексы. Сообщалось о создании пусковой установки на базе КамАЗа, предназначенной для использования выпускающихся во Вьетнаме версий российских ракет Х-35.