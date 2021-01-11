В 2021 год многие российские автолюбители смотрят с надеждой

Эксперты "Авито Авто" провели опрос среди 10 000 респондентов из разных регионов России и выяснили, какими стали итоги 2020 года для автовладельцев, какие планы они наметили на 2021 год.

Согласно результатам исследования, которое оказалось в распоряжении "РГ", в масштабах страны пандемия не сильно повлияла на привычки российских автолюбителей: 49% опрошенных использовали личный автомобиль в 2020 году так же часто, как в 2019-м. Количество тех, кто стал использовать автомобиль реже (22%), уравновешивается количеством тех, кто стал использовать его чаще (28%).

Также исследование показало, что в 2021 году многие планируют обновить личный автомобиль: 35% опрошенных отметили, что планируют купить новое транспортное средство, 22% респондентов при этом собираются продать свой автомобиль. Еще 25% опрошенных планируют в новом году купить новое дополнительное оснащение для автомобиля.

В рамках опроса 35% респондентов выразили намерение в 2021 году приобрести автомобиль. Такие планы россиян - следствие отложенного спроса, свидетельствуют результаты исследования. В целом по стране 47% опрошенных планировали в 2020 году купить автомобиль, но отложили покупку.

Наиболее распространенные причины отказа от покупки в 2020 году - рост цен на автомобили (10% респондентов) и нежелание брать кредит (7%). Также 5% отложили покупку из-за форс-мажорных обстоятельств (потеря дохода, болезнь и т.п). А вот дефицит автомобилей у дилеров, о котором говорили многие в течение года не оказал на планы россиян заметного влияния: только 1% отложили покупку из-за отсутствия нужной модели в салоне.

При этом, согласно результатам опроса, 5% россиян в этом году купили автомобиль, хотя этого не планировали. Причем женщины оказались более склонны к таким спонтанным крупным покупкам, чем мужчины: вопреки своим планам машину купили 7% опрошенных женщин и только 4% мужчин.

44% среди тех, кто покупал автомобиль в 2020 году, несмотря на рост цен, потратили на покупку столько, сколько и планировали изначально. Еще 18% потратили меньше задуманного, а больше запланированного потратили 38% россиян.

Среди регионов больше всего рост цен на автомобили повлиял на покупателей в Северо-Кавказском федеральном округе, где отказаться от приобретения по этой причине пришлось 13% респондентов. А в целом самая большая доля тех, кто планировал приобрести автомобиль в этом году, но отложил покупку, выявлена в Северо-Западном федеральном округе (50% респондентов региона).

В 2021 год многие автолюбители смотрят с надеждой. Приобрести автомобиль собираются 35% россиян. Самая большая доля (38%) - как раз в Северо-Западном федеральном округе, где больше всего респондентов откладывали покупки в 2020 году.

В целом по стране 43% из тех, кто собирается купить автомобиль в 2021 году, нацелены на приобретение новой иномарки, еще 28% - подержанной. Новый отечественный автомобиль хотят купить только 9% автолюбителей, подержанный - 4%. Еще 25% респондентов из числа желающих приобрести автомобиль в 2021 году пока не определились, какой именно автомобиль они хотят купить.

В предпочтениях россиян заметна региональная специфика. Например, в Приволжском федеральном округе, на родине АвтоВАЗ, самая большая доля намеревающихся купить новую российскую машину - 13%. А в Дальневосточном федеральном округе, где традиционно много подержанных автомобилей из Японии и других стран Азии, больше желающих купить на вторичном рынке иномарку - 40%.

Чаще всего россияне рассчитывают потратить на покупку от 1 000 000 до 3 000 000 рублей - такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных. Тех, кто готов потратить на автомобиль в 2021 году более 3 000 000 рублей - 2%. А 5% респондентов намерены купить максимально бюджетное средство передвижения, стоимостью не выше 200 000 рублей.

Еще 25% опрошенных в целом по стране планируют купить новое дополнительное оснащение для автомобиля, усовершенствовать автомобиль (например, установить новые диски, багажник на крыше и т.д.). При этом мужчины давали такой ответ чаще, чем женщины (28% против 22%).

22% респондентов намерены в 2021 году продать свой старый автомобиль, 20% - отремонтировать его.

Полностью отказаться от личного автомобиля планируют всего 1% респондентов. Самый высокий процент намеренных это сделать - в Северо-Кавказском федеральном округе и на Урале (по 3%).