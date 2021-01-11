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11.01.2021 22:15
Рубрика: Происшествия

В Минобороны уточнили число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе

Текст: Юрий Гаврилов

В понедельник вечером в Минобороны России сообщили некоторые детали, касающиеся страшного ДТП на Новорижском шоссе.

Фото: Агентство "Москва"
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"Все военнослужащие, пострадавшие 11 января в результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну, обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России", - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Состояние его стабильное. "Всем пострадавшим оказывается весь комплекс медицинской помощи до их полного выздоровления", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что в результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо погибли.

Происшествия ЧП ДТП Правительство Минобороны

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