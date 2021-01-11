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Рубрика: В мире

В мире более 90 миллионов человек заразились коронавирусом

Фото: AFP/Lillian SUWANRUMPHA Фото: AFP/Lillian SUWANRUMPHA
Фото: AFP/Lillian SUWANRUMPHA

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в воскресенье 90 миллионов. Таковы данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Всего зафиксировано 90 005 787 случаев COVID-19, 1 931 382 человека скончались. Больше всего выявленных случаев инфицирования (свыше 22,2 миллиона) приходится на США. На втором месте Индия (10,4 миллиона) и Бразилия (более 8 миллионов), пишет ТАСС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире обозначилась "явная проблема" - страны с низким и средним уровнем дохода не могут получить доступ к вакцинам от COVID-19. "Богатые страны зарезервировали за собой большую часть поставок", - цитирует Reuters. Глава ВОЗ призвал государства и производителей вакцин прекратить заключать двусторонние сделки за счет центра по обмену вакцинами COVAX. Лидерами среди закупок вакцин у западных производителей остаются Великобритания, страны-члены Европейского Союза, США, Швейцария и Израиль.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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