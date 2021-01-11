В РФПИ объяснили, зачем нужна вакцина "Спутник Лайт"

Дмитриев пояснил, что вакцина "Спутник Лайт" является однокомпонентной версией "Спутника V". "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан", - сказал Кирилл Дмитриев.

При этом, подчеркнул глава РФПИ, для российского рынка основным вакцинным препаратом останется двухкомпонентная вакцина "Спутник V" - именно ее используют сейчас для масштабной вакцинации населения.

"РФПИ покрывает затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания по тому [препарату], что называется "Спутник Лайт". Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85% у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других, - сообщил Дмитриев. - Мы видим значимый спрос на эту вакцину от различных иностранных государств. В то время как в России, безусловно, нашим флагманом будет "Спутник V", который показывает очень хорошие результаты".

Дмитриев также сообщил, что "Спутник V" не только вакцина, но также "платформа для создания новых версий вакцин". Напомним, по инициативе РФПИ НИЦЭМ имени Гамалеи договорился о сотрудничестве с шведско-британской компанией АстраЗенека - о тестировании комбинированной вакцины, содержащей компонент "Спутника V" и дозу вакцины, разработанной в Оксфордском университете совместно с AZ. Что касается однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", ее использование, по мнению Дмитриева, позволит многим странам за рубежом "получить временное, но быстрое решение для борьбы с распространением коронавируса".