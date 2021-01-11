В России предсказывают рост оптовых цен на бензин

Деловые СМИ сообщают, что вслед за ростом цены на нефть в январе могут резко взлететь оптовые цены на моторное топливо.

Еще раньше ТАСС сообщил о плановой индексации с 1 января 2021 года акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла: на бензин класса ниже "Евро-5" они вырастут до 13 624 рублей за тонну, для "Евро-5" - до 13 262 руб/т, для дизтоплива - до 9188 руб/т, для моторных масел - до 5841 руб/т.

Как сообщает всероссийский автомобильный портал Drom.ru, государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе компании заплатят по этому механизму в бюджет. К тому же курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина.

А газета "Коммерсант" напоминает, что цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост в конце 2020 года: "стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну соответственно".