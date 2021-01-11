Новак: Правительство контролирует цены на бензин

Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как оптовом, так и розничном рынках, сказал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, рост розничных цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.

"Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции", - сказал вице-премьер.

Демпфирующий механизм, препятствует скачкам цен, как вверх, так и вниз, и удерживает их на стабильном уровне. Он работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть, так и на изъятие дополнительных доходов в бюджет в случае низких котировок.

Ранее на рынке возникли опасения в связи с ростом оптовых цен на автомобильное топливо в конце 2020 года. С начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно. С начала 2021 года, в рамках завершения налогового маневра, в России понизилась экспортная пошлина, которая на фоне роста цен на нефть ведет к тому, что экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным.