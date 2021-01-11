В Швеции испугались "газовой войны" из-за "Северного потока-2"

В Швеции выразили опасения в связи с возможной эскалацией "газовой войны" из-за трубопровода "Северный поток-2". Как пишет газета Svenska Dagbladet, такое развитие событий можно ожидать в связи с победой на президентских выборах в США Джо Байдена, который вовсе не является сторонником реализации российского проекта.

Шведское СМИ отмечает, что Байден занимает даже более жесткую позицию в отношении "Северного потока-2", чем нынешний президент США Дональд Трамп. Еще будучи вице-президентом, он заявлял, что с газопроводами по дну Балтийского моря Европа "станет еще более зависимой" от российского голубого топлива. В качестве альтернативы Байден, как и многие другие американские политики, предлагал европейцам наладить поставки сжиженного природного газа из США, несмотря на то, что это выходит гораздо дороже.

Стокгольм еще в июне 2018 года одобрил строительство газопровода в шведской экономической зоне. Это произошло несмотря на давление, которое оказывали США на правительство Швеции.

Однако на уровне ЕС споры не утихают до сих пор. Во многом это связано с угрозой Вашингтона ввести санкции в отношении компаний, которые причастны к строительству "Северного потока-2". В одобренном в США оборонном бюджете на 2021 финансовый год прописано расширение ограничительных мер. Реализация проекта и так задержалась из-за веденных ранее санкций.

Как напоминает газета, Европейская комиссия выступает категорически против односторонних санкций против европейских компаний, ведущих законный бизнес. "Такие меры неприемлемы и противоречат международному праву", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако угрозу санкций это не отменило. Впрочем, проект имеет поддержку правительства и бизнеса Германии, что является гарантом того, что он будет завершен, вопрос только в сроках.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время трубопровод практически завершен, осталось достроить небольшой участок в датских водах.