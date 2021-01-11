В США заведено 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Около 25 дел о внутреннем терроризме в Америке было возбуждено после беспорядков в Капитолии, произошедших шестого января. Об этом в воскресенье заявил член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Джейсон Кроу, ссылаясь на разговор с министром Армии (сухопутных войск) США Райаном Маккарти.

Маккарти в ходе беседы сказал ему, что Пентагон знал о "возможных угрозах от потенциальных террористов" в дни до инаугурации избранного президента-демократа Джозефа Байдена, сообщает Reuters. "Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывные устройства, что говорит о том, что еще большую катастрофу удалось предотвратить", - заявил Кроу.

Представитель минобороны США заверил его, что накануне инаугурации Байдена, намеченной на 20 января, Пентагон работает с местными и федеральными правоохранительными органами над координацией подготовительных мероприятий по обеспечению безопасности Капитолия.