В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Японии, не представляет повышенной опасности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он напомнил, что власти Японии на минувших выходных проинформировали ВОЗ о новом штамме коронавируса, отличающемся от ранее известных. Новая мутация COVID-19 была обнаружена у четырех человек, прилетевших из Бразилии.

Как отметил Гебрейесус, "чем больше вирус распространяется по миру, тем выше шансы того, что будут появляться его новые варианты". Глава ВОЗ предупредил, что это "может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, будет осложнять работу больниц". Что касается выявленного в Японии штамма, то он не сделал вирус более агрессивным, заявил Гебрейесус.

Эти данные подтвердил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. "На данный момент нет никаких свидетельств, что новые варианты вируса приводят к тому, что болезнь проходит тяжелее. Есть некоторые свидетельства того, что варианты усиливают передачу вируса, помогают ему быстрее распространяться", - отметил он.

Представители ВОЗ в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности, носить маски и соблюдать физическую дистанцию. По их словам, это позволяет взять распространение COVID-19 под контроль, ограничивает возможности для появления новых мутаций.

Гебрейесус также заявил, что вакцинация медицинских работников и населения, входящего в группу высокого риска должна начаться во всех странах в течение ближайших 100 дней.