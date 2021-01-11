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11.01.2021 13:00
Рубрика: ПДД

Выпишут ли штраф за нарушение, если дорожный знак залеплен снегом

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Зимой дорожные знаки бывают нечитаемыми из-за снега, особенно часто это случается за городом. Что делать, если из-за этого водитель пустился в обгон в неположенном месте или превысил скорость, а сотрудники ГИБДД готовы наказать за нарушение?

Фото: Сергей Михеев
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К дорожным знакам предъявляются требования, прописанные в ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения". В статье 4.3 прямо говорится, что знаки не должны быть закрыты какими-либо препятствиями.

Есть в документе и такой момент, что знак должен быть установлен на том участке дороге, где разметка может быть плохо различима. А в статье 5.1.4 написано, что расстояние видимости знака должно быть не менее ста метров.

Очевидно, что нечитаемый из-за снега знак - это нарушение всех требований. Поэтому штраф в таком случае накладываться не может, пишет aif.ru.

Если сотрудники ГИБДД будут ссылаться на то, что незнание закона не освобождает от ответственности, то водитель может ответить следующее. В КоАП РФ говорится, что административным правонарушением является противоправное виновное действие или бездействие. Слово "виновное" будет здесь ключевым.

Если в силу объективных обстоятельств водитель не знал о совершаемом правонарушении - а к этим обстоятельствам относится и нечитаемый знак - то привлекать его к ответственности незаконно. Наложенный штраф можно будет оспорить в суде.

#ПДД