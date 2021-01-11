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Рубрика: Власть

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное

Текст: Кира Латухина
Сегодня в Кремле президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали новое заявление по Нагорному Карабаху. Вот главные пункты этого важнейшего документа.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

- Для разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе по предложению Владимира Путина создается рабочая группа. Ее возглавят вице-премьеры трех стран.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин назвал задачи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

- До 30 января рабочая группа проведет первое заседание и по итогам сформирует перечень основных направлений работы. Приоритеты - железнодорожное и автомобильное сообщение.

- Сопредседатели рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по направлениям. В течение месяца после заседания рабочей группы подгруппы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения лидерами трех стран.

- До марта рабочая группа представит лидерам перечень и график реализации мероприятий по восстановлению и сооружению объектов транспортной инфраструктуры для международных перевозок через Азербайджан и Армению, а также перевозок, осуществляемых Азербайджаном и Арменией, при выполнении которых требуется пересечение территорий этих государств.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Нагорного Карабаха

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