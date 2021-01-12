Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 153, 167; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 4412; 2008, N 26, ст. 3022; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2010, N 41, ст. 5189; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; 2015, N 29, ст. 4359; 2017, N 17, ст. 2452; 2019, N 52, ст. 7765; 2020, N 31, ст. 5067; N 50, ст. 8074) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 4 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного контроля (надзора)";

2) в главе III:

а) в наименовании слова "государственный надзор" заменить словами "федеральный государственный контроль (надзор)";

б) статью 14 признать утратившей силу;

в) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляется уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами является соблюдение гражданами и юридическими лицами:

требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию Российской Федерации с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (статус регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, соответствие ввозимых пестицидов и агрохимикатов требованиям действующего регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката);

регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции (за исключением применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного подсобного хозяйства).

Оценка соблюдения гражданами и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований, а также требований охраны окружающей среды при производстве, реализации, хранении, применении, транспортировке, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении пестицидов и агрохимикатов осуществляется в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного экологического надзора.

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами утверждается Правительством Российской Федерации.

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за исключением государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации при ввозе пестицидов и агрохимикатов на территорию Российской Федерации с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.";

г) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Права и обязанности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Права и обязанности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, определяются статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а также настоящей статьей.

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обязаны:

проверять статус регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката;

оценивать соответствие ввозимых пестицидов и агрохимикатов требованиям действующего регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката;

в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации, проводить отбор проб или образцов для проведения лабораторных исследований пестицидов и агрохимикатов в целях определения их соответствия требованиям действующего регистрационного свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката.

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, имеют право:

посещать при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами здания, помещения, сооружения, расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

принимать решения о запрете ввоза на территорию Российской Федерации партий пестицидов и агрохимикатов с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.";

д) дополнить статьей 152 следующего содержания:

"Статья 152. Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов создается в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и информации и контроля за достоверностью таких сведений и информации.

Порядок создания Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, ее развития и эксплуатации, включая правила регистрации и представления сведений и информации в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, сроки, формы и форматы представления сведений и информации, требования к обеспечению доступа к информации, содержащейся в такой системе, а также формы и порядок направления запросов о представлении информации также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов содержится документированная информация:

о гражданах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов, включая данные о юридических лицах (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, место нахождения обособленных подразделений (при их наличии), сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальных предпринимателях (сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика);

об организациях, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги. Формирование и ведение реестра таких организаций в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Заявление о включении в реестр подается в уведомительном порядке;

о партии пестицидов и агрохимикатов, включая:

код вида продукции согласно Общероссийскому классификатору видов продукции;

вид продукции;

торговое наименование;

действующие вещества пестицидов и их содержание, состав агрохимикатов;

номер свидетельства о государственной регистрации;

страну происхождения продукции;

наименование, место нахождения производителя продукции;

объем фасовки;

объем и номер партии;

дату ввоза (производства);

срок годности;

сведения о маркировочных знаках;

номер, дату и срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции, а также орган, выдавший сертификат соответствия или зарегистрировавший декларацию о соответствии продукции;

наименование, место нахождения текущего владельца партии;

наименование, место нахождения получателя партии;

информацию о сделках с партией пестицидов;

о применении пестицидов и агрохимикатов, включая:

кадастровый номер земельного участка, где запланировано применение пестицидов и агрохимикатов;

способ и дозировку применения;

дату запланированных работ;

об обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении пестицидов и агрохимикатов.

Внесению в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов не подлежат пестициды и агрохимикаты, реализованные физическим лицам для личного пользования.

В целях обеспечения учета обращения пестицидов и агрохимикатов юридические лица и индивидуальные предприниматели регистрируются в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов без взимания платы, представляют в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов достоверные и полные сведения и информацию, предусмотренные частью третьей настоящей статьи.

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе направить запрос о предоставлении информации из Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов в соответствии с настоящей статьей.

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов является федеральной информационной системой.

Обладателем информации является Российская Федерация, от имени которой правомочия обладателя информации осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Заказчиком и оператором Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов позволяет документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) обеспечить учет обращения партии пестицидов и агрохимикатов.

Перечень размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети "Интернет", сведений и информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, а также сведений и информации, размещаемых в форме открытых данных, определяется Правительством Российской Федерации.

Представление сведений и информации, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляется в электронной форме без взимания платы.

Сведения и информация в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов представляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, федеральными органами исполнительной власти, субъектами Российской Федерации.

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов взаимодействует с федеральными информационными системами, входящими в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также с другими государственными и муниципальными информационными системами с использованием указанной инфраструктуры.

Порядок взаимодействия Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов и иных государственных информационных систем устанавливается Правительством Российской Федерации.

Операторы указанных в части четырнадцатой настоящей статьи иных государственных информационных систем обязаны обеспечить доступ оператору Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов к сведениям и информации, содержащимся в указанных информационных системах, с соблюдением порядка взаимодействия Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов и иных государственных информационных систем.

Защита информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, осуществляется оператором Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации в области персональных данных, законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне.

Информация, содержащаяся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, является официальной информацией и государственным информационным ресурсом.";

3) дополнить статьей 211 следующего содержания:

"Статья 211. Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляется в специализированных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, которые определяются Правительством Российской Федерации.

Правила осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации при ввозе пестицидов и агрохимикатов на территорию Российской Федерации из иностранных государств, а также перечень уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в его осуществлении, устанавливаются положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать компетенцию федеральных органов исполнительной власти по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне Российской Федерации, на определенный период, а также порядок осуществления такого контроля (надзора).

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать компетенцию федеральных органов исполнительной власти по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе в определенных Правительством Российской Федерации специализированных пунктах пропуска, а также порядок осуществления такого контроля (надзора).

По результатам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска принимается решение с учетом системы управления рисками.

Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегию и тактику применения системы управления рисками определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.";

4) статью 26 изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Международное сотрудничество Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Международное сотрудничество Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, уполномоченный Правительством Российской Федерации, в рамках международного сотрудничества:

осуществляет способами, определенными соответствующим международным договором, обмен необходимой информацией в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами с национальными организациями или уполномоченными организациями, обеспечивающими государственный контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;

осуществляет в местах производства продукции растительного происхождения, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, мероприятия, которые включают в себя инспектирование таких мест в части проверки соблюдения обязательных требований к применению пестицидов и агрохимикатов.

В отношении государств - членов Евразийского экономического союза положения настоящей статьи применяются в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "д" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Абзацы седьмой и восьмой пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин