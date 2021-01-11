Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов возвращается в ведение Россельхознадзора. Закон об этом публикует "Российская газета".

После того как в 2011 году Россельхознадзор был лишен этих полномочий, их никому не передали. В итоге импорт на границе никто не контролировал. Не проверялись также ни сами химикаты, ни используемые дозировки. В результате, по подсчетам Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на отечественном рынке сейчас достигла 30%.

В 2019 году в 30 регионах зафиксированы случаи массовой гибели пчел. В минсельхозе посчитали, что во многом это объяснялось неправильным применением пестицидов.