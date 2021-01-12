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12.01.2021 22:23
Рубрика: Спорт

Набросится с кулаками

Поветкин возобновил подготовку к реваншу
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8354)
Из команды Александра Поветкина, переболевшего коронавирусом, пришли хорошие новости: боксер отправился в Геленджик, где проведет первый этап подготовки к реваншу против британца Диллиана Уайта.

Повторный бой должен был состояться 21 ноября в Великобритании, но Поветкин сдал положительный тест на ковид. Поединок собирались перенести на 30 января. Однако Александр болел с температурой и другими симптомами. В окружении спортсмена разумно решили не форсировать возвращение на ринг.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Поветкин исполнил лучший нокаут 2020 года

- Сейчас Саша полностью восстановился и готов приступить к полноценной подготовке к бою. Новая дата матча-реванша будет объявлена в ближайшие дни, - сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Поветкина. - Победа в первом бою, состоявшемся в августе прошлого года, принесла россиянину пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе, и он будет защищать его в реванше.

Пока Поветкин усиленно тренируется в зале, болельщики могут поддержать "Русского витязя". Всемирный боксерский совет (WBC) собирается раздавать традиционные награды лучшим боксерам 2020 года. Вспомните, как Александр, побывавший в двух нокдаунах в четвертом раунде, в пятом раунде отправил Диллиана Уайта в нокаут красивым левым апперкотом, и проголосуйте за него сразу в нескольких номинациях: "Нокаут года", "Самый драматичный бой года" и "Возвращение года".

Мощный удар Поветкина уже был признан "Нокаутом года" по версии портала BoxingScene. Кроме того, поединок Поветкин - Уайт номинирован на награду "Бой года", которая вручается ежегодно Американской ассоциацией журналистов, пишущих о боксе. Обладатели наград определятся по результатам голосования членов Ассоциации, которое завершится 22 января.

Кстати

Несмотря на то что реванш с Уайтом был отложен, Поветкин продолжает проходить тестирование в рамках добровольной антидопинговой программы VADA (Voluntary Anti-Doping Association). Как сообщает пресс-служба "Мира бокса", VADA уведомило команду боксера о том, что его допинг-проба от 8 декабря была отрицательной.

Спорт Бокс Александр Поветкин

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