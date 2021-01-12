Беларусь завершает контроль качества вакцины "Спутник V"

Дело в том, пояснили эксперты здравоохранения, на которых ссылается БЕЛТА, что в минувшем году Минск уже получил из Союзного государства несколько партий вакцины "Спутник V". А буквально накануне 2021 года в Беларусь поступило еще 20 тысяч доз.

Сейчас "исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в национальной системе аккредитации. Именно их специалисты завершают проверку вакцины на соответствие всем показателям качества", - констатировали в отраслевом министерстве.

Кстати, Минздрав уже распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения "холодовой цепи" отработаны. И, по их данным, на следующей неделе продолжится вакцинация медицинских работников, которые находятся в зоне риска.

Что касается остальных граждан республики, то вакцинация всех желающих, судя по всему, будет проводиться препаратами различных компаний, переговоры с которыми в настоящее время завершаются, констатирует агентство.

Стоит добавить, что, по официальным данным органов здравоохранения, в стране с населением менее десяти миллионов человек, проведено 4 144 027 тестов. За минувшие сутки зарегистрирован 1731 пациент с COVID-19, выписаны - 1567. А всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 215 724 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 197 851 пациент с ранее подтвержденным диагнозом.

За весь период распространения инфекции на территории РБ скончалось 1535 пациентов с выявленным коронавирусом.