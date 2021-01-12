Белорусская церковь подтвердила смерть митрополита Филарета

Человек с огромной церковной биографией, начавшейся в эпоху гонений и давлений на церковь. Человек, несомненно смелый в своей вере. Образованный, долгое время возглавлявший богословские комиссии. Мудрый, с личным талантом к разрешению ситуаций, чреватых расколом.

Интеллигентный, участвующий во множестве высокоумных конференций, на него, как на авторитетного и в духовном, и в интеллектуальном плане человека не раз ссылалась известный филолог Аза Алибековна Тахо-Годи.

Слова "почил любимый архипастырь Беларуси" не благочестивая фигура речи, а правда. Он был любим, и не только за великие дела (именно на время его экзархата пришлось восстановление православной церкви в Беларуси), но еще и за невероятную мудрость и человеческую красоту.

Газеты по склонности к злобе дня, сообщая горестную новость, напирают на то, что умер епископ, претендовавший в 2009 году на пост патриарха. Но на самом деле его величие задается не только и не столько участием в выборах, но прежде всего особенностью личности. Это был дворянин в нашем большом советском мещанстве. В самом деле - дворянин, в 1913 году ярославский купеческий род Вахромеевых получил дворянство - по заслугам, и каким-то странным образом в Кирилле Варфоломевиче внутренний строй дворянина сохранился и протранслировался через весь 20 век. Вера, конечно (а веровал он глубоко, сильно и смело), помогала ему сохранить аристократизм. Причем, это была не манерность, не любовь к роскоши, не трости и серебряные запонки, а высокая простота, сила, честь и мудрость. К нам будто приближался иной век, иное время, иная Россия, когда комнату входил митрополит Филарет, мудрец и утешитель даже по образу и облику своему. Всему, кому, как и автору этих строк, посчастливилось знать великого иерарха, всегда радовались этому.

Причина смерти не называется, однако в официальном сообщении Белорусской православной церкви говорится, что "16 декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией".