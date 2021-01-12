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12.01.2021 04:37
Рубрика: В мире

Число заразившихся горилл в зоопарке США возросло до восьми

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число заразившихся горилл в зоопарке Сан-Диего в США возросло с двух до восьми. Ученые опасаются последствий заражения для исчезающей популяции приматов.

Фото: Istock
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Исполнительный директор парка Лиза Петерсон сказала Mailonline, что, вероятнее всего, инфекция пошла от члена команды охраны дикой природы парка, у которого также был положительный результат на вирус, но он протекал бессимптомно и служащий все время носил маску, находясь вокруг горилл. Ветеринары внимательно следят за состоянием горилл, они останутся в зоопарке, расположенном к северу от Сан-Диего. На данный момент им дают витамины, воду и еду, специального лечения от вируса нет. "Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо", - сказала Петерсон.

В то время как другие дикие животные за время пандемии заразились коронавирусом - от норок до тигров, это первый известный случай передачи инфекции человекообразным обезьянам. Пока неизвестно, будет ли у них какая-либо серьезная реакция. Коронавирус также был обнаружен у ряда других видов диких животных в неволе, включая нескольких львов и тигров в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке и четырех львов в зоопарке Барселоны в Испании. Эксперты по дикой природе выразили обеспокоенность по поводу коронавируса, заражающего горилл, исчезающий вид, которые на 98,4 процента имеют ДНК человека.

По данным Всемирного фонда дикой природы, приматы, зараженные в сафари-парке Сан-Диего, - это гориллы западных низменностей, численность которых за последние два десятилетия сократилась более чем на 60 процентов из-за браконьерства и болезней. Пока неизвестно, будет ли у горилл серьезная реакция на инфекцию, от которой погибло 1,94 миллиона человек в мире. Животные останутся вместе, поскольку их разделение может быть вредным для горилл, которые живут сплоченными группами. Сафари-парк уже ввел новые меры предосторожности для своего персонала, в том числе требование использовать лицевые щитки и очки при работе с животными.

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