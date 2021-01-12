Ford перестанет производить свой самый редкий внедорожник

Ford Motor продолжает реструктуризацию бизнеса - на этот раз концерн объявил о закрытии всех своих заводов в Бразилии. Помимо прочего жертвой падет и мелкосерийный внедорожник Troller T4 - самый экзотический продукт в гамме Ford.

По информации агентства Bloomberg, концерн уже в январе полностью закроет автозавод в Камасари (выпускает малолитражку Ford Ka и кроссовер EcoSport), а также цех двигателей в Таубате. Мелкосерийный Troller производят на отдельной площадке в городе Оризонти, ее планируют остановить в конце 2021 года. Закрытие трех заводов приведет к увольнению в сумме 5000 человек.

Ford пытался отделаться в Бразилии сокращениями - так, в начале 2019-го был закрыт старейший и самый крупный завод концерна в этой стране, он располагался в Сан-Паулу. Однако пандемия коронавируса 2020 года серьезно подкосила экономику Бразилии, ее авторынок рухнул - поэтому в Ford решили полностью свернуть производство в этой стране. Сохранены будут только местная штаб-квартира, центр разработки автомобилей и испытательный полигон.

В 2020-м продажи новых легковых авто в Бразилии обвалились относительно 2019-го на 26% (это один из мировых антирекордов). В минувшем году Ford продал там около 120 тысяч автомобилей, почти на 40% меньше, нежели годом ранее. Закрытие производств в Бразилии обойдется компании в $4,1 млрд. В Латинской Америке Ford сохранит производство в Аргентине и Уругвае.

Troller T4 - это рамный внедорожник с каркасно-панельной конструкцией кузова. Силовая "клетка" сварена из труб прямоугольного и круглого сечения, внешние панели отформованы из композитов. По дизайну машина выполнена в классическом ключе, пропорциями и отдельными стилевыми решениями экстерьера она перекликается с Toyota Land Cruiser FJ40 1960-х годов и с Jeep Wrangler.

В Troller используются рамное шасси и агрегаты от пикапа Ford Ranger T6. T4 - единственный продукт компании Troller, которая существует с 1995 года. Всю свою историю она специализируется на мелкосерийном производстве внедорожников оригинальной конструкции на покупных агрегатах Ford. До 2007-го Troller была частной компанией, затем ее поглотил Ford Motor. T4 выпускается с 2014 года, он оснащается 3,2-литровым турбодизелем Ford Duratorq. Ежегодно производится около 1000 таких машин, их в Бразилии продают по цене от 173 200 местных реалов (это около 2,3 млн рублей).

Напомним, Ford в июле 2019-го покинул российский рынок легковых автомобилей. В РФ был полностью свернут выпуск моделей Focus, Mondeo, Fiesta, Ecosport, Kuga и Explorer. Сохранено производство и продажи только легких коммерческих автомобилей Transit.

В самом конце 2020 года Ford из-за кризиса отказался от создания СП с индийской Mahindra.