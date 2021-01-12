ГИБДД объяснила, когда можно уехать с места ДТП

В Госавтоинспекции России перечислили ситуации, когда за оставление места ДТП водителя не привлекут к ответственности, сообщает ТАСС.

Например, если в аварии никто не пострадал, а разногласий относительно виновника и обстоятельств происшествия у участников нет. В этом случае можно составить схему ДТП, сделать фотографии, а затем подъехать для оформления на пост или в подразделение ГИБДД.

Во-вторых, можно разъехаться без вызова инспектором, когда водители решили заполнить европротокол. В этом случае в аварии должны участвовать только автомобили, их должно быть не больше двух, не должны пострадать люди, у водителей нет разногласий и у обоих есть полис ОСАГО.

В-третьих, это возможно при необходимости экстренно транспортировать пострадавших в аварии. До отъезда нужно зафиксировать положение машины, следы и предметы в присутствии свидетелей. Необходимо также организовать объезд места аварии. После транспортировки пострадавших в больницу водитель обязан вернуться на место ДТП.

В-четвертых, водитель должен освободить проезжую часть, если невозможно проехать другим транспортным средствам. При этом опять же, как в предыдущей ситуации, нужно при свидетелях зафиксировать положение машины, следов и предметов, принять меры к сохранению следов ДТП, организовать объезд.

Во всех остальных случаях за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток.