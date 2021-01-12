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12.01.2021 08:10
Рубрика: Общество

Гинцбург высказался за создание в России Института сывороток

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург высказался за создание в стране Института сывороток. По его словам, новый научный центр будет максимально полезен в деле сохранения здоровья россиян.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Ученые смогут выделять новые штаммы вирусов и прогнозировать их влияние на организм человека, а также перепроверять защитные свойства вакцин", - цитирует эксперта ТАСС.

В качестве примера ученый привел работу такой системы в Англии, где в месяц специалисты секвенируют порядка 20 тысяч вирусов. Англичане выделили новый штамм коронавируса не потому, что он у них появился, а потому что у них есть система выделения таких штаммов, акцентировал эксперт. Появление национального банка сывороток в России тоже улучшит работы по эпиднадзору за ситуацией с различными заболеваниями.

Ранее Александр Гинцбург отмечал, что созданная в его научном центре вакцина "Спутник V" эффективна против измененного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Академик уточнил, что вакцина обеспечивает иммунитет ко всему S-белку коронавируса, а мутация изменяет "только одну небольшую точку на поверхности этого белка".

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