Инфекционист опроверг возможность диагностики коронавируса без врача

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов усомнился в возможности определения коронавируса с помощью искусственного интеллекта по дыханию и кашлю больного человека. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник, 12 января.

По словам Жемчугова, никакие результаты исследований или анализов не могут быть диагнозом, его может поставить только врач. "Диагноз суммируют мозги грамотного, умного доктора", - объяснил он, отметив, что тем более нельзя интерпретировать коронавирус по кашлю.

"Коронавирус, это даже не пневмония, а пневмонит. Поэтому подчас там и кашля как такового не бывает", - говорит инфекционист.

Ранее российские эксперты заявили о создании программы, которая якобы по звукам голоса, дыхания и кашля без всяких тестов и походов в поликлинику может диагностировать коронавирус. По словам разработчиков, для этого потребуется всего минута, болезнь определяется на основе более чем трех тысяч образцов звуков, полученных от пациентов в больницах.