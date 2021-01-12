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12.01.2021 21:29
Рубрика: Общество

Инфекционист опроверг возможность диагностики коронавируса без врача

Текст: Елена Манукиян

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов усомнился в возможности определения коронавируса с помощью искусственного интеллекта по дыханию и кашлю больного человека. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник, 12 января.

Фото: iStock
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По словам Жемчугова, никакие результаты исследований или анализов не могут быть диагнозом, его может поставить только врач. "Диагноз суммируют мозги грамотного, умного доктора", - объяснил он, отметив, что тем более нельзя интерпретировать коронавирус по кашлю.

"Коронавирус, это даже не пневмония, а пневмонит. Поэтому подчас там и кашля как такового не бывает", - говорит инфекционист.

Ранее российские эксперты заявили о создании программы, которая якобы по звукам голоса, дыхания и кашля без всяких тестов и походов в поликлинику может диагностировать коронавирус. По словам разработчиков, для этого потребуется всего минута, болезнь определяется на основе более чем трех тысяч образцов звуков, полученных от пациентов в больницах.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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