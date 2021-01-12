Иран отверг обвинения Помпео в связях с "Аль-Каидой"

В Иране считают лжецом госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Тегеран в тесных связях с террористической организацией "Аль-Каида" (группировка запрещена в России). С таким заявлением выступил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Зариф.

"Начиная с включения Кубы в список государств-спонсоров терроризма до фиктивных заявлений по Ирану о его связях с "Аль-Каидой" господин "Мы врем, обманываем, воруем" жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

При этом министр напомнил, что в организации теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, ответственность за которую США возложили на "Аль-Каиду", участвовали граждане государств Ближнего Востока, а не Ирана.

Ранее госсекретарь США Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, назвал Иран прибежищем "Аль-Каиды". По его информации, нынешний главарь группировки Айман аз-Завахири находится в настоящее время на территории Исламской Республики. При этом в подтверждение своих слов Помпео не привел никаких доказательств.