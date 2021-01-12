Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 513-Ф3 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2708; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40, 45; N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3104, 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 17, ст. 1930; N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 771; N 23, ст. 2759; N 29, ст. 3597; N 30, ст. 3739; 2010, N 19, ст. 2291; N 23, ст. 2790; N 31, ст. 4191, 4193, 4208; N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3267; N 29, ст. 4290, 4291; N 47, ст. 6602; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7345, 7362; 2012, N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 8, ст. 717; N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2307, 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6986, 6994, 6995; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548; 2015, N 1, ст. 35, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4376, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1493; N 23, ст. 3284; N 26, ст. 3871, 3877; N 27, ст. 4164, 4205, 4206, 4223, 4259; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 27, ст. 3943; N 31, ст. 4814, 4816; N 47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 31, ст. 4825, 4826, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 30, ст. 4118, 4119, 4120, 4121, 4123; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7494, 7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2019, 2020, 2029; N 26, ст. 3998; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; Российская газета, 2020, 11 декабря) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных" дополнить словами "частью 2 статьи 5.61,", после слов "пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26," дополнить словами "частями 2 и 4 статьи 5.61,", после слов "ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.26," дополнить словами "частью 5 статьи 5.61,", после слов "для юридических лиц - одного миллиона рублей, в случаях, предусмотренных" дополнить словами "статьей 5.611,";

2) в статье 5.61:

а) в части 1:

абзац первый после слов "в неприличной" дополнить словами "или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности";

в абзаце втором слова "от одной тысячи до трех тысяч" заменить словами "от трех тысяч до пяти тысяч", слова "от десяти тысяч до тридцати тысяч" заменить словами "от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч", слова "от пятидесяти тысяч до ста тысяч" заменить словами "от ста тысяч до двухсот тысяч";

б) в части 2:

абзац первый после слов "средствах массовой информации" дополнить словами "либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных";

в абзаце втором слова "от трех тысяч до пяти тысяч" заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч", слова "от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч" заменить словами "от пятидесяти тысяч до ста тысяч", слова "от ста тысяч до пятисот тысяч" заменить словами "от двухсот тысяч до семисот тысяч";

в) в части 3:

в абзаце первом слова "или средствах массовой информации -" заменить словами ", средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", -";

в абзаце втором слова "от десяти тысяч до тридцати тысяч" заменить словами "от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч", слова "от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч" заменить словами "от пятидесяти тысяч до ста тысяч";

г) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.";

д) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.";

3) дополнить статьей 5.611 следующего содержания:

"Статья 5.611. Клевета

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до трех миллионов рублей.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин