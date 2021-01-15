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15.01.2021 11:11
Рубрика: Власть

Начали действовать штрафы за хамство чиновников

Текст: Татьяна Замахина
Вступил в силу закон о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, "с хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило".
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Авторами проекта выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Согласно новому закону, за оскорбления граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае - до двух лет. Также введены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч. Документ касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность, а также тех, кто находится на "гражданской службе".

Закон также увеличивает административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Также будет установлена административная ответственность за клевету в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн руб. Под клеветой имеется в виду распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

- С хамством необходимо бороться, от кого был оно ни исходило, - заявил, комментируя изменения, спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Но если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму.

Таких оскорбительных заявлений, по его словам, очень много, причем они звучат и через социальные сети, и в диалогах. "Это плохой пример подрастающему поколению, - считает Володин. - Мы можем далеко зайти с этим. Поэтому давайте себя спрашивать и покажем пример в этом всем".

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
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Глава нижней палаты также отметил, что "социальные сети стали, фактически, теми же СМИ". "И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины, - добавил он. - Чего греха таить, некоторые из нас используют эти словечки, а дальше дети будут также себя вести, а дальше перейдем на этот язык все вместе. Что хотим продемонстрировать?"

Принятым законом уточняется, что оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности". Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". Помимо этого, к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете.

Один из авторов Александр Хинштейн рассчитывает, что закон станет "серьезным ступором" и заставит чиновников "задуматься, прежде чем позволять себе какие-то непочтительные, оскорбительные, унижающие честь и достоинство реплики", а также недостойное поведение в отношении граждан.

Важно, что ответственность для чиновника будет наступать и в тех случаях, если он находится не только на своем рабочем месте, но и "в огороде, в очереди и в социальных сетях", пояснил глава комитета.

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