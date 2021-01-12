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12.01.2021 14:19
Рубрика: Общество

С борта МКС засняли "настоящую космическую радугу"

Текст: Николай Грищенко

Находящийся на борту МКС российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал снимок под названием "Настоящая космическая радуга". На уникальном изображении совпадает несколько астрономических событий, которые придают фотографии красочный оптический эффект.

Фото: iStock
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"Самая настоящая космическая радуга: северное сияние, лимб Земли, Млечный путь, рассвет и Международная космическая станция. Красиво, правда же?", - написал Сергей Кудь-Сверчков в Instagram.

Космонавт особо подчеркнул, что фотография сделана одним снимком и указал параметры съемки - 24mm f1.4, ISO 12800 1.3sec.

Отметим что космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков находится в полете с 14 октября и кроме научных экспериментов ведет проект "Новогодняя Россия", в рамках которого выкладывает в соцсети сфотографированные из космоса изображения российских городов.

Наука Общество Космос

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