С борта МКС засняли "настоящую космическую радугу"

Находящийся на борту МКС российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал снимок под названием "Настоящая космическая радуга". На уникальном изображении совпадает несколько астрономических событий, которые придают фотографии красочный оптический эффект.

"Самая настоящая космическая радуга: северное сияние, лимб Земли, Млечный путь, рассвет и Международная космическая станция. Красиво, правда же?", - написал Сергей Кудь-Сверчков в Instagram.

Космонавт особо подчеркнул, что фотография сделана одним снимком и указал параметры съемки - 24mm f1.4, ISO 12800 1.3sec.

Отметим что космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков находится в полете с 14 октября и кроме научных экспериментов ведет проект "Новогодняя Россия", в рамках которого выкладывает в соцсети сфотографированные из космоса изображения российских городов.