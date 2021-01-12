Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал об итогах очередного раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки".

"К сожалению, похвастаться нечем", - сказал он.

При этом Козак подчеркнул, что встреча в Берлине была полезной. Стороны мнениями по всем принципиальным вопросам в реализации Минских соглашений и итогов парижского саммита в 2019 году.

Новый раунд переговоров состоится через две недели. Скорее всего, он пройдет в формате видеоконференции, передает ТАСС.

Напомним, что в "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.