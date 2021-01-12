Лукашенко назвал введенные против Беларуси санкции "бандитскими"

В Минске прошло совещание президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром страны Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком, на котором обсуждалась работа промышленной сферы.

В ходе встречи Лукашенко назвал западные санкции, под которые попали несколько предприятий Беларуси, "бандитскими". Он также поручил правительству разработать "симметричный ответ", передает БЕЛТА.

Собравшиеся обсудили работу промышленности страны в настоящее время и на пятилетнюю перспективу. Лукашенко в ходе беседы сделал акцент на том, что предприятиям необходимо иметь не просто прогнозы, а четкие планы по выпуску и поставкам продукции, при этом качество должно поддерживаться на высоком уровне.