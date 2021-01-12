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12.01.2021 11:42
Рубрика: В мире

Лукашенко назвал введенные против Беларуси санкции "бандитскими"

Текст: Константин Волков

В Минске прошло совещание президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром страны Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком, на котором обсуждалась работа промышленной сферы.

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В ходе встречи Лукашенко назвал западные санкции, под которые попали несколько предприятий Беларуси, "бандитскими". Он также поручил правительству разработать "симметричный ответ", передает БЕЛТА.

Собравшиеся обсудили работу промышленности страны в настоящее время и на пятилетнюю перспективу. Лукашенко в ходе беседы сделал акцент на том, что предприятиям необходимо иметь не просто прогнозы, а четкие планы по выпуску и поставкам продукции, при этом качество должно поддерживаться на высоком уровне.

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