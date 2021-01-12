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12.01.2021 14:40
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд сократил на 3 месяца сроки двум фигурантам дела "Нового величия"

Текст: Иван Петров
Московский городской суд на заседании во вторник снизил сроки наказания двоим ранее осужденным за экстремизм фигурантам уголовного дела из организации "Новое величие".

Приговор Люблинского суда от 6 августа 2020 года таким образом был отменен. "Новым приговором назначить Руслану Костыленкову 6 лет и 9 месяцев колонии, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца. Всем остальным наказание оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении, принятом коллегией судей Мосгорсуда.

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Таким образом, сроки лишения свободы двоих осужденных, Карамзина и Костыленкова, были снижены на три месяца. Ранее указанные лица были приговорены к 7 годам и 6,5 года, соответственно.

Суд также сократил Анне Павликовой и Марии Дубовик сроки испытательного срока с пяти до четырех лет.

Отмечается, что судебное решение вступило в силу.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по статье УК РФ "Организация экстремистского сообщества и участие в нем". По данным следствия, участники экстремистской организации намеревались в ходе госпереворота захватить власть в России.

Фото: Данила Шостак/ТАСС
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К срокам от четырех лет условно до семи лет колонии всего были приговорены семеро участников этого молодежного сообщества. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года. Еще один фигурант этого дела, Сергей Гаврилов, был объявлен в международный розыск и арестован заочно. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Ранее приговор по делу "Нового величия" в беседе с правозащитниками прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

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