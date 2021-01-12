Мосгорсуд сократил на 3 месяца сроки двум фигурантам дела "Нового величия"

Московский городской суд на заседании во вторник снизил сроки наказания двоим ранее осужденным за экстремизм фигурантам уголовного дела из организации "Новое величие".

Приговор Люблинского суда от 6 августа 2020 года таким образом был отменен. "Новым приговором назначить Руслану Костыленкову 6 лет и 9 месяцев колонии, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца. Всем остальным наказание оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении, принятом коллегией судей Мосгорсуда.

Таким образом, сроки лишения свободы двоих осужденных, Карамзина и Костыленкова, были снижены на три месяца. Ранее указанные лица были приговорены к 7 годам и 6,5 года, соответственно.

Суд также сократил Анне Павликовой и Марии Дубовик сроки испытательного срока с пяти до четырех лет.

Отмечается, что судебное решение вступило в силу.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по статье УК РФ "Организация экстремистского сообщества и участие в нем". По данным следствия, участники экстремистской организации намеревались в ходе госпереворота захватить власть в России.

К срокам от четырех лет условно до семи лет колонии всего были приговорены семеро участников этого молодежного сообщества. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года. Еще один фигурант этого дела, Сергей Гаврилов, был объявлен в международный розыск и арестован заочно. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Ранее приговор по делу "Нового величия" в беседе с правозащитниками прокомментировал президент РФ Владимир Путин.