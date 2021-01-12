Названа дата премьеры в России "Поступи хаоса" с Холландом и Ридли

Фантастический экшн Lionsgate "Поступь хаоса" получил официальную дату премьеры в России - 25 марта 2021 года. Информацию об этом опубликовало сетевое издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фильм в нашей стране выпустит "Централ Партнершип".

Лента является экранизацией одноименной книги писателя Патрика Несса.

События картины развернутся на планете, на которой люди слышат мысли друг друга, из-за чего стало невозможным хранить секреты.

В главных ролях снялись Дейзи Ридли, Том Холланд и Мадс Миккельсен.