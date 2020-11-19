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Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном

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    19.11.2020, 18:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован первый полноценный трейлер интересного проекта под названием "Поступь хаоса".

Фото: kinopoisk.ru
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Лента является экранизацией одноименной книги писателя Патрика Несса.

По сюжету картины главная героиня терпит крушение на планете, на которой люди начали слышать мысли друг друга, из-за чего стало невозможным хранить секреты.

Но это еще не все. "Где все женщины?" - вопрошает героиня Дейзи Ридли. "Они мертвы", - отвечает ей персонаж Мадса Миккельсена.

Фото: kinopoisk.ru
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На девушку сразу же начинается охота, а помогать ей предстоит Тому Холланду, у которого мысленный процесс визуализируется почти как "Паучье чутье".

Звездный состав во главе с режиссером Дагом Лайманом ("Грань будущего", "Сделано в Америке") и оригинальной концепцией даже на данном этапе делает фильм как минимум многообещающим.

По дате премьеры, впрочем, никакой конкретики - "скоро в 2021", что уже стало обыденно для кинопроката в условиях пандемии.

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