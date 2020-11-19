Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном

На YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован первый полноценный трейлер интересного проекта под названием "Поступь хаоса".

Лента является экранизацией одноименной книги писателя Патрика Несса.

По сюжету картины главная героиня терпит крушение на планете, на которой люди начали слышать мысли друг друга, из-за чего стало невозможным хранить секреты.

Но это еще не все. "Где все женщины?" - вопрошает героиня Дейзи Ридли. "Они мертвы", - отвечает ей персонаж Мадса Миккельсена.

На девушку сразу же начинается охота, а помогать ей предстоит Тому Холланду, у которого мысленный процесс визуализируется почти как "Паучье чутье".

Звездный состав во главе с режиссером Дагом Лайманом ("Грань будущего", "Сделано в Америке") и оригинальной концепцией даже на данном этапе делает фильм как минимум многообещающим.

По дате премьеры, впрочем, никакой конкретики - "скоро в 2021", что уже стало обыденно для кинопроката в условиях пандемии.