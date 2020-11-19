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"Это идеальный финал": Дейзи Ридли о последнем эпизоде "Звездных войн"

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    19.11.2020, 16:33
Текст:   Богдан Бобров

Журналист IGN в ходе промо-кампании фильма "Поступь Хаоса" взял интервью у Дейзи Ридли, которую издание уже без сарказма называет "ветераном "Звездных войн".

Фото: kinopoisk.ru
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Разговор начался с признания в любви английской актрисы к сериалу "Мандалорец". Она сказала, что с удовольствием следит за приключением главной парочки героев и даже встала на защиту "Малыша Йоды", которому в последнее время досталось от западного SJW-сообщества.

Успех проекта уже способствовал началу производства других сериалов для Disney+, и у Ридли спросили, не хотела бы она сольного шоу для своей героини.

На это артистка ответила отрицательно: "Для меня красота девятого эпизода в том, что он заканчивается надеждой и большим потенциалом. Я просто чувствую, что это идеальный финал для Рей. Думаю, что после всех пережитых событий она бегает где-нибудь по лесу и прекрасно проводит время".

Фото: youtube.com/ GAMERGEN
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

"Я целиком и полностью удовлетворена тем, как закончилась эта история. Я просто не знаю, что еще она могла сделать", - резюмировала свое мнение Дейзи.

В следующий раз актриса вместе с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном появится на экранах в многообещающей фантастической ленте "Поступь хаоса" в 2021 году.

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