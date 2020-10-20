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Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца"

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    20.10.2020, 13:03
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале франшизы "Звездные войны" опубликован special look второго сезона космического вестерна "Мандалорец".

Фото: youtube.com
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Минутный ролик демонстрирует деятельный комплект полюбившихся героев, милые сердцу антуражи, с порога передает "приветы" основной киносерии и в целом выглядит крайне маняще.

Занимается шоу по-прежнему Джон Фавро. На днях, кстати, намекнувший, что Мандалорец вполне может получить и полнометражный фильм.

В ролях - Педро Паскаль, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, малыш Йода и Джина Карано. Персонажа которой, не исключено, ждет собственный сериал-спин-офф.

Второй сезон стартует на Disney+ уже 30 октября.

Ранее сообщалось, что Disney намерен бросить дополнительные мощности на развитие своего стриминга, в рамках чего зрителя ждет бурный шквал сериалов по миру Star Wars.

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