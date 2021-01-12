Нетаньяху запланировал строительство 800 новых поселений

Правительства Израиля объявило о планах строительства на оккупированном Западном берегу реки Иордан 800 новых поселений, в том числе 100 жилых домов в поселке Тал Менаше, сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху

По оценкам экспертов, планы строительства несут в себе потенциал конфликта в отношениях Израиля с новой администрацией США. Ожидается, что президент Джо Байден будет критиковать расширение поселений на оккупированных территориях в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.

"Это безответственный шаг. Новая администрация США еще не пришла к власти, а израильское правительство ведет нас к ненужному конфликту", - цитирует деятеля оппозиции Яира Лапида Швейцарское телеграфное агентство SDA.

В 2010 году Израиль информировал о планах строительства в еврейском квартала Рамат Шломо в Восточном Иерусалиме во время визита тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Это привело к дипломатическим потрясениям.

Объявление Нетаньяху о новых поселениях было сделано в то время, когда в Каире начались переговоры о возможном возобновлении мирного процесса между Израилем и палестинцами.

Между тем в Израиле проходит предвыборная кампания. Новый парламент будет избран в конце марта. Нетаньяху в очередной раз пытается набрать очки у своего традиционно ориентированного правого электората, который поддерживает политику переселения. Впервые в этой предвыборной кампании премьер также пытается снискать благосклонность у арабского населения.

Напомним, в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал помимо других территорий Западный берег и Восточный Иерусалим. В настоящее время почти 600 тысяч израильтян живут там, в более чем 200 поселениях. В 2016 году Совет Безопасности ООН назвал эти поселения нарушением международного права и призвал Израиль прекратить всю поселенческую деятельность. Палестинцы хотят создать свое собственное государство на Западном берегу, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме.