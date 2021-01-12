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12.01.2021 16:01
Рубрика: Российский автопром

Объявлены результаты продаж Lada в России и мире по итогам 2020 года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Группа Renault опубликовала предварительные результаты продаж в 2020 году. Входящая в состав Группы марка Lada сохранила за собой звание лидера на российском рынке с долей 21.5%.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Известны новые цены на Lada с 15 января. Они вырастут на 2-5%

Всего в прошлом году было продано 393 806 автомобиля Lada, включая машины сегмента LCV и модель Niva, которая выпускается на АО "Lada Запад Тольятти" - площадке, которая ранее называлась GM-AvtoVAZ и входила в состав совместного предприятия АвтоВАЗа и американского концерна.

Отметим, что спрос на Niva вырос значительно: в 2020 году реализовано 9823 внедорожника против 1354 экземпляров в 2019-ом.

Продажи Lada на российском рынке упали на 5.5%, говорится в отчёте Группы Renault. Сам рынок сократился при этом на 9.2%.

Самыми продаваемыми моделями Lada в 2020 году остались Granta и Vesta.

Данные о количестве проданных автомобилей будут обновлены 14 января 2021 года.

#Lada