Объявлены результаты продаж Lada в России и мире по итогам 2020 года

Группа Renault опубликовала предварительные результаты продаж в 2020 году. Входящая в состав Группы марка Lada сохранила за собой звание лидера на российском рынке с долей 21.5%.

Всего в прошлом году было продано 393 806 автомобиля Lada, включая машины сегмента LCV и модель Niva, которая выпускается на АО "Lada Запад Тольятти" - площадке, которая ранее называлась GM-AvtoVAZ и входила в состав совместного предприятия АвтоВАЗа и американского концерна.

Отметим, что спрос на Niva вырос значительно: в 2020 году реализовано 9823 внедорожника против 1354 экземпляров в 2019-ом.

Продажи Lada на российском рынке упали на 5.5%, говорится в отчёте Группы Renault. Сам рынок сократился при этом на 9.2%.

Самыми продаваемыми моделями Lada в 2020 году остались Granta и Vesta.

Данные о количестве проданных автомобилей будут обновлены 14 января 2021 года.