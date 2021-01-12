Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, 2933; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 53; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3989; N 29, ст. 4364; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 9, ст. 1282; N 32, ст. 5110, 5130; 2019, N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; N 52, ст. 7796; 2020, N 12, ст. 1645; N 22, ст. 3379; N 24, ст. 3738; N 31, ст. 5063) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 7 после слов "высшему образованию" дополнить словами "(бакалавриату, специалитету, магистратуре, подготовке кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки)";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) федеральные государственные требования - обязательные требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным предпрофессиональным программам, устанавливаемые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом;";

в) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) требования, устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, - обязательные требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации (далее - самостоятельно устанавливаемые требования);";

2) пункт 1 части 1 статьи 10 после слов "требования, образовательные стандарты" дополнить словами "и самостоятельно устанавливаемые требования";

3) в статье 11:

а) наименование дополнить словами "и самостоятельно устанавливаемые требования";

б) часть 8 после слов "Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования" дополнить словами "по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки";

в) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется по научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

г) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Федеральные государственные требования устанавливаются:

1) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;

2) к минимуму содержания дополнительных предпрофессиональных программ, структуре и условиям их реализации, срокам обучения по этим программам уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

д) в части 10 слова "по всем уровням высшего образования" заменить словами "по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки";

е) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Образовательные организации высшего образования, указанные в части 10 настоящей статьи, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно устанавливаемые требования, которые не могут быть ниже федеральных государственных требований.";

4) в статье 12:

а) подпункт "б" пункта 2 части 3 после слов "программы подготовки" дополнить словами "научных и";

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (за исключением программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), реализуемых на основе самостоятельно устанавливаемых требований, утвержденных образовательными организациями высшего образования), разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными требованиями.";

в) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с настоящим Федеральным законом право разрабатывать и утверждать образовательные стандарты и самостоятельно устанавливаемые требования, разрабатывают соответствующие образовательные программы высшего образования на основе таких образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований.";

г) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Разработку примерных программ ассистентуры-стажировки обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, примерных программ ординатуры - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.";

5) в части 5 статьи 13 слова "или направлению подготовки устанавливается соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом, образовательным стандартом" заменить словами ", направлению подготовки или научной специальности устанавливается соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами или самостоятельно устанавливаемыми требованиями";

6) в части 5 статьи 17 слова "и направлению подготовки определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами" заменить словами ", направлению подготовки и научной специальности определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами и самостоятельно устанавливаемыми требованиями";

7) часть 2 статьи 18 дополнить словами ", федеральными государственными требованиями к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательными стандартами и самостоятельно устанавливаемыми требованиями";

8) часть 2 статьи 19 после слов "образовательных стандартов," дополнить словами "федеральных государственных требований к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),";

9) пункт 6 части 4 статьи 23 после слов "программы подготовки" дополнить словами "научных и";

10) в части 4 статьи 28 первое предложение изложить в следующей редакции: "Образовательные организации высшего образования осуществляют научную и (или) творческую деятельность, а также вправе создавать условия для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре.";

11) в пункте 1 части 2 статьи 29:

а) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) о федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и о самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии);";

б) подпункт "л" после слов "или специальности высшего образования" дополнить словами ", каждой научной специальности";

в) подпункт "м" после слов "направлению подготовки" дополнить словами ", научной специальности";

12) часть 2 статьи 31 после слов "программам подготовки" дополнить словами "научных и";

13) в части 1 статьи 33:

а) пункт 4 после слов "по программе подготовки" дополнить словами "научных и";

б) пункт 5 после слов "по программе подготовки" дополнить словами "научных и";

14) в статье 34:

а) в части 1:

в пункте 4 слова "образовательных стандартов в порядке" заменить словами "федеральных государственных требований к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований в порядке";

в пункте 5 слова "или направления подготовки" заменить словами ", направления подготовки или научной специальности";

в пункте 13 слова "и (или) направлению подготовки" заменить словами ", направлению подготовки или научной специальности";

в пункте 28 слова "и направлениям подготовки" заменить словами ", направлениям подготовки и научным специальностям";

б) в части 9 первое и второе предложения изложить в следующей редакции: "В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления данной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся по их заявлениям, несовершеннолетних обучающихся по заявлениям их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности.";

15) в статье 35:

а) в части 1 слова "образовательных стандартов, организациями" заменить словами "федеральных государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований, организациями";

б) в части 2 слова "образовательных стандартов осуществляется" заменить словами "федеральных государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований осуществляется";

в) в части 3 слова "образовательных стандартов и (или)" заменить словами "федеральных государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований и (или)";

16) в статье 59:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Итоговая аттестация по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) проводится в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".";

б) часть 8 дополнить словами ", а также итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

в) в части 16 слова "по основным профессиональным образовательным программам" заменить словами "по образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

17) в статье 60:

а) в части 4 слова ", диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры)" исключить;

б) в пункте 5 части 7 слова "программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)," и слова "аспирантуры (адъюнктуры)," исключить;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), выдается заключение о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", и свидетельство об окончании аспирантуры (адъюнктуры).";

г) часть 9 признать утратившей силу;

18) в статье 69:

а) часть 4 после слов "программ подготовки" дополнить словами "научных и";

б) часть 5 после слов "программам подготовки" дополнить словами "научных и";

в) часть 6 после слов "программам подготовки" дополнить словами "научных и";

г) пункт 4 части 8 после слов "программам подготовки" дополнить словами "научных и", после слов "аспирантуры (адъюнктуры)" дополнить словами ", свидетельство об окончании аспирантуры (адъюнктуры)";

19) в статье 711:

а) часть 2 после слова "образования" дополнить словами ", научным специальностям";

б) часть 4 после слова "образования" дополнить словами ", научным специальностям";

в) в части 7 слова "сторон договора о целевом обучении" заменить словами "заказчика целевого обучения";

20) в статье 72:

а) в наименовании слова "Формы интеграции" заменить словом "Интеграция";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании в рамках реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путем проведения итоговой аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее представления к защите в соответствии с законодательством о науке и государственной научно-технической политике. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством о науке и государственной научно-технической политике порядке диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, присуждается ученая степень кандидата наук по соответствующей научной специальности и выдается диплом кандидата наук. Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров, включая порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), особенности организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, порядок проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), при представлении ими диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к защите, а также порядок осуществления контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) устанавливается Правительством Российской Федерации.";

21) в статье 81:

а) в части 2 слова "указанным образовательным программам" заменить словами "образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка,";

б) в пункте 4 части 10 слова "осуществления образовательной," заменить словами "осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения, особенности организации и осуществления";

22) в статье 83:

а) в пункте 4 части 2 слова "программы аспирантуры" заменить словами "программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Федеральные государственные требования к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

23) в части 4 статьи 84 первое предложение изложить в следующей редакции: "Федеральные государственные требования к дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

24) в статье 91:

а) часть 1 после слов "направлениям подготовки" дополнить словами ", научным специальностям";

б) часть 4 после слов "направлениях подготовки" дополнить словами ", научных специальностях";

25) пункт 2 части 5 статьи 93 после слов "образовательных стандартов" дополнить словами "и федеральных государственных требований";

26) в статье 100:

а) в части 1 слова "и направлениям подготовки" заменить словами ", направлениям подготовки и научным специальностям";

б) в абзаце первом части 3 слова "по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, если иное не установлено настоящей статьей" заменить словами "по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, а также по научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), если иное не установлено настоящей статьей";

27) в подпункте "а" пункта 2 части 15 статьи 107 слова "и направлений подготовки" заменить словами ", направлений подготовки и научных специальностей".

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 435 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4234; 2018, N 32, ст. 5130; 2020, N 6, ст. 594) следующие изменения:

1) абзац первый после слов "по программе подготовки" дополнить словами "научных и";

2) абзац второй после слов "по программе подготовки" дополнить словами "научных и";

3) абзац третий после слов "по программе подготовки" дополнить словами "научных и";

4) абзац четвертый после слов "по программе подготовки" дополнить словами "научных и".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; 2000, N 2, ст. 162; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7554; 2015, N 29, ст. 4396; 2020, N 22, ст. 3380; N 50, ст. 8044) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 41:

а) подпункт 1 после слов "программы подготовки" дополнить словами "научных и";

б) подпункт 2 после слов "программы подготовки" дополнить словами "научных и";

2) пункт 11 статьи 5 после слов "программам подготовки" дополнить словами "научных и".

Статья 4

Подпункт "б" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 7, ст. 631; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 17, ст. 1587; N 25, ст. 2484; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122; 2007, N 44, ст. 5280; 2009, N 51, ст. 6149; 2011, N 27, ст. 3878; N 49, ст. 7053, 7054; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 42, ст. 5610; 2015, N 13, ст. 1802; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2019, N 12, ст. 1229; N 40, ст. 5488; 2020, N 29, ст. 4510) изложить в следующей редакции:

"б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по имеющим государственную аккредитацию программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными требованиями или федеральными государственными образовательными стандартами сроков получения высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе высшего образования.

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином, получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск, изменившим тему квалификационной работы (диссертации) и (или) перешедшим в той же образовательной организации или научной организации с одной образовательной программы на другую программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или на имеющую государственную аккредитацию программу ординатуры или программу ассистентуры-стажировки либо переведенным в другие образовательную организацию или научную организацию для освоения соответствующей образовательной программы. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данных образовательной организации или научной организации либо в образовательной организации или научной организации, из которых осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год;".

Статья 5

В пункте "е" части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 2, ст. 170; 2007, N 49, ст. 6057; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 3125; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; 2014, N 16, ст. 1828, 1829; N 26, ст. 3363; N 42, ст. 5615; 2016, N 18, ст. 2500; 2017, N 31, ст. 4792; 2018, N 53, ст. 8470; 2019, N 27, ст. 3530; 2020, N 17, ст. 2712; N 29, ст. 4519) слова "по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию," заменить словами "по образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2318, 2321; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7043, 7061; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4057, 4081; N 52, ст. 6951, 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 19, ст. 2311, 2332; N 26, ст. 3370; N 48, ст. 6638, 6659; N 49, ст. 6918; 2015, N 1, ст. 61, 72; N 10, ст. 1426; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58, 86; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 77, 82; N 53, ст. 8454; 2019, N 18, ст. 2224; N 23, ст. 2904; N 25, ст. 3164, 3165; N 31, ст. 4416; 2020, N 6, ст. 595; N 15, ст. 2242) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в пункте 2 слова "по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию" заменить словами "по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

б) в пункте 7:

в абзаце первом слова "по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию" заменить словами "по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в случае перевода данного иностранного гражданина в той же образовательной организации с одной образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, на другую образовательную программу, имеющую государственную аккредитацию, в том числе образовательную программу другого уровня, или с одной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на другую программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в случае перевода данного иностранного гражданина в другую образовательную организацию для продолжения обучения по очной или очно-заочной форме по соответствующей образовательной программе продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме по образовательной программе в образовательной организации, в которую он переводится для продолжения обучения. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, завершившего обучение на подготовительном факультете федеральной государственной образовательной организации, в случае его приема на обучение по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в другую образовательную организацию продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по соответствующей образовательной программе в образовательной организации, в которую он принят.";

в абзаце пятом слова "для обучения по очной или очно-заочной форме в той же или иной образовательной организации по основной профессиональной образовательной программе другого уровня, имеющей государственную аккредитацию" заменить словами "для получения профессионального образования другого уровня по очной или очнозаочной форме в той же или иной образовательной организации по программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

2) в абзаце четвертом подпункта 8 пункта 1 статьи 7 слова ", в том числе и по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" исключить;

3) в пункте 4 статьи 13:

а) в подпункте 71 слова "по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию," заменить словами "по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

б) в подпункте 8 слова "по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования" заменить словами "по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

в) в подпункте 81 слова "по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования" заменить словами "по образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 132 слова "по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам" заменить словами "по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

5) в пункте 4 статьи 17:

а) в абзаце третьем слова "для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе другого уровня, имеющей государственную аккредитацию" заменить словами "для получения профессионального образования другого уровня по очной или очно-заочной форме по программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

б) в абзаце четвертом слова "по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию," заменить словами "по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

6) в подпункте 1 пункта 2 статьи 19 слова "по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию" заменить словами "по образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)".

Статья 7

Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2007, N 19, ст. 2293; N 49, ст. 6070; 2011, N 30, ст. 4603; N 49, ст. 7025; 2012, N 50, ст. 6959; 2015, N 48, ст. 6724; 2016, N 15, ст. 2066; 2018, N 49, ст. 7521) после слов "государственные образовательные стандарты," дополнить словами "федеральные государственные требования, образовательные стандарты и самостоятельно устанавливаемые требования,".

Статья 8

Внести в статью 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 года N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 10, ст. 1422) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет реализуют программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, а также программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на основе самостоятельно устанавливаемых требований.";

2) в части 11 слова "разработанные на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов" заменить словами "указанные в части 1 настоящей статьи";

3) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Требования к условиям реализации и к результатам освоения программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки, включаемые в самостоятельно устанавливаемые Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов. Требования к условиям реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), включаемые в самостоятельно устанавливаемые Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом требования, не могут быть ниже соответствующих федеральных государственных требований.".

Статья 9

Внести в статью 341 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) часть 1 после слов "по программам подготовки" дополнить словами "научных и";

2) часть 2 после слов "по программе подготовки" дополнить словами "научных и".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7542; 2016, N 27, ст. 4160, 4233; 2019, N 31, ст. 4477; N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 3 статьи 23:

а) в подпункте "в" слова "кадров высшей квалификации по очной форме в адъюнктуре" заменить словами "научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре по очной форме";

б) в подпункте "г" слова "научно-педагогических кадров по очной форме в адъюнктуре" заменить словами "научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре по очной форме";

2) пункт 10 части 2 статьи 38 после слов "высшего образования (за исключением программ подготовки" дополнить словами "научных и";

3) подпункт "г" пункта 1 части 1 статьи 76 после слов "программам подготовки" дополнить словами "научных и".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 23 мая 2016 года N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 3 статьи 23:

а) в подпункте "в" слова "кадров высшей квалификации по очной форме обучения в адъюнктуре" заменить словами "научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре по очной форме";

б) в подпункте "г" слова "научно-педагогических кадров по очной форме обучения в адъюнктуре" заменить словами "научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре по очной форме";

2) пункт 10 части 2 статьи 38 после слов "высшего образования (за исключением программ подготовки" дополнить словами "научных и".

Статья 12

Пункт 10 части 2 статьи 38 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4532; 2019, N 40, ст. 5488) после слов "высшего образования (за исключением программ подготовки" дополнить словами "научных и".

Статья 13

Пункт 9 части 2 статьи 36 Федерального закона от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 40, ст. 5488) после слов "высшего образования (за исключением программ подготовки" дополнить словами "научных и".

Статья 14

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

2. Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по которым срок действия свидетельства о государственной аккредитации истекает в период со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и до дня вступления его в силу, считаются аккредитованными до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) тождественны в части наименований программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

4. Прием в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами прекращается начиная с 2022/23 учебного года.

5. Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обучающихся, принятых на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами, осуществляется до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ. Такие обучающиеся вправе перейти на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными требованиями или самостоятельно устанавливаемыми требованиями.

6. На обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, предусмотренные для обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными требованиями или самостоятельно устанавливаемыми требованиями.

7. Установить, что:

1) отсрочка от призыва на военную службу для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (в редакции настоящего Федерального закона), предоставляется обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не имеющим государственной аккредитации на день вступления в силу настоящего Федерального закона, в случае подтверждения в рамках плановых проверок в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по указанным программам, соответствия условий реализации данных программ условиям реализации, установленным федеральными государственными требованиями к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

2) отсрочка от призыва на военную службу для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (в редакции настоящего Федерального закона), предоставляется обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим государственную аккредитацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, а также указанным в части 2 настоящей статьи, без проведения в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по таким программам, проверок, указанных в пункте 1 настоящей части;

3) проверки, указанные в пункте 1 настоящей части, проводятся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, не ранее чем через девяносто дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

4) сведения об образовательных организациях и о научных организациях, реализующих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющие государственную аккредитацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, в том числе об организациях, реализующих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, в течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на период до 1 сентября 2026 года. Сведения об образовательных организациях и о научных организациях, подтвердивших соответствие условий реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не имеющих государственной аккредитации на день вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям реализации, установленным федеральными государственными требованиями к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, в течение трех дней с момента принятия указанным органом соответствующего решения на период до 1 сентября 2026 года.

Президент Российской Федерации В. Путин