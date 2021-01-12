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12.01.2021 05:10
Рубрика: Общество

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Текст: Оксана Грибанова

Зарубежные медики выяснили, что потеря обоняния часто является одним из ранних признаков развития неизлечимой болезни Паркинсона.

Фото: iStock
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Как пишет Express со ссылкой на Фонд Паркинсона, пациенты с этой болезнью часто указывают на изменение обонянии за несколько лет до того, как у них появился тремор или другие характерные симптомы недуга. Исследования продемонстрировали, что потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как у человека будет диагностирована болезнь Паркинсона. Также специалисты ссылаются на результаты тестирования, которые показали, что до 90 процентов людей, живущих с болезнью Паркинсона, имеют проблемы с обонянием. Что именно провоцирует развитие болезни Паркинсона, до конца неизвестно. Медики предполагают, что это сочетание генетических изменений и факторов окружающей среды.

При этом, как передает Parkinson's UK, риск развития недуга, связанного с генами, есть только у небольшого количества людей.

Ранее американские исследователи из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе заявили, что пациенты могли уже родиться с поврежденными клетками головного мозга. То есть, согласно их выводам, болезнь Паркинсона способна развиться еще до рождения.

Наука Общество Здоровье

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