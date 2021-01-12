Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Зарубежные медики выяснили, что потеря обоняния часто является одним из ранних признаков развития неизлечимой болезни Паркинсона.

Как пишет Express со ссылкой на Фонд Паркинсона, пациенты с этой болезнью часто указывают на изменение обонянии за несколько лет до того, как у них появился тремор или другие характерные симптомы недуга. Исследования продемонстрировали, что потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как у человека будет диагностирована болезнь Паркинсона. Также специалисты ссылаются на результаты тестирования, которые показали, что до 90 процентов людей, живущих с болезнью Паркинсона, имеют проблемы с обонянием. Что именно провоцирует развитие болезни Паркинсона, до конца неизвестно. Медики предполагают, что это сочетание генетических изменений и факторов окружающей среды.

При этом, как передает Parkinson's UK, риск развития недуга, связанного с генами, есть только у небольшого количества людей.

Ранее американские исследователи из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе заявили, что пациенты могли уже родиться с поврежденными клетками головного мозга. То есть, согласно их выводам, болезнь Паркинсона способна развиться еще до рождения.