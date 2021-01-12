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12.01.2021 21:16
Рубрика: Спорт

ПСВ подтвердил договоренность со "Спартаком" по переходу Хендрикса

Текст: Артур Нанян
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Полузащитник ПСВ (Нидерланды) Йоррит Хендрикс в ближайшее время должен стать футболистом московского "Спартака", сообщает официальный сайт клуба из Эйндховена.

Фото: REUTERS
Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило

В случае успешного прохождения медосмотра Хендрикс подпишет с "красно-белыми" пятилетний контракт. В СМИ сообщалось, что российская команда заплатит за игрока 500 тысяч евро, а его зарплата составит около 1,2 миллиона евро в год.

"Очень большая часть моей жизни посвящена ПСВ. Я горжусь этим. У меня останется множество прекрасных воспоминаний - от чемпионства и обретения друзей до первого матча за сборную Нидерландов на стадионе "Филипс". Я настоящий болельщик этого клуба и всегда буду с теплым сердцем вспоминать его, работников, болельщиков. Ухожу с этой мыслью. С нетерпением жду нового приключения в топ-команде в условиях сильного чемпионата", - приводит слова Йоррита официальный сайт ПСВ.

За основу ПСВ Хендрикс выступает с 2013 года. С тех пор он провел за клуб более 170 матчей, трижды становился чемпионом страны и дважды завоевал Суперкубок Нидерландов. За сборную Йоррит провел один матч: 1 сентября 2016 года он вышел на поле во втором тайме товарищеской встречи с Грецией.

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