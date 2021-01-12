В регионах Верхневолжья на 2021 год сверстаны в основном дефицитные бюджеты, причем дефицит очень серьезно вырос почти во всех областях. Профицит своего основного финансового документа смогли сохранить только костромичи, но он настолько невелик, что его можно назвать стремящимся к нулю.

В ожидании доходов

Три региона - Тверская, Владимирская и Ивановская области - доходную часть своих бюджетов, по сравнению с параметрами годовой давности, ощутимо нарастили. В лидерах по этому показателю по-прежнему тверитяне, хотя ожидаемый рост доходности их казны на этот раз не столь велик, как год назад: 5,9 миллиарда рублей (было 11 с лишним ).

Доходы владимирского бюджета должны подрасти примерно на 5,3 миллиарда, ивановского - на 2,7. Емкость костромской казны, и без того самой скромной из всех верхневолжских регионов, по прогнозам, наоборот, снизится на 900 миллионов (несмотря на рост собственных доходов на 12 процентов), а ярославской хоть и подрастет примерно на восемь сотен миллионов, но в сравнении с прошлогодним показателем в 6,5 миллиарда рублей это тоже выглядит не очень оптимистично.

Чрезвычайно далеким от прошлогоднего оказалось и соотношение между доходной и расходной частями. Например, в Ярославской области четыре года подряд формировали бездефицитный бюджет, а на 2021-й "отпустили тормоза": дефицит прогнозируется сразу в 5,8 миллиарда рублей. Увеличили минусовый разрыв между доходами и расходами и владимирцы - с прошлогодних 2,5 миллиарда до более чем 4,5. В Тверской области минувший финансовый год на старте имел дефицит в 165,6 миллиона рублей, а 2021-й - уже больше трех миллиардов.

Ивановцы, на 2020 год закладывавшие в свой основной финансовый документ профицит в 1,38 млрд рублей, через год уже не смогли его сверстать без 3,4-миллиардного дефицита. Единственная область, сумевшая принять профицитный бюджет, - Костромская. Но если в прошлом году ее "подушка безопасности" составляла 1,4 миллиарда рублей, то в прогнозе на 2021 год эта "подушка" из восьми миллионов больше уже похожа на пустую наволочку.

Понятно, что к концу года все эти показатели будут откорректированы, и масштаб изменений сейчас в огромной степени зависит от ситуации с ковидом. Например, объем доходов ярославской казны 2020 года благодаря федеральной поддержке вырос в итоге до 86 миллиардов рублей (напомню, на старте закладывалось 77,7 миллиарда и нулевой дефицит), а расходов - до 88,2 с дефицитом в 2,2 миллиарда. Но тенденция очевидна.

Соцобязательства выполнены

- Впервые мы формировали бюджет на следующий год в принципиально новых условиях - в условиях пандемии и связанной с ней непредсказуемости развития событий, - рассказала о трудностях бюджетного процесса председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

Самые большие споры при принятии владимирского бюджета вызвала поправка парламентариев о перераспрежделении средств дорожного фонда

Однако, невзирая на сложности, все бюджеты регионов Верхневолжья сохранили социальную направленность. Например, ивановские парламентарии направили на социальную сферу больше 60 процентов региональной казны, или 33 миллиарда рублей. В том числе на меры соцподдержки граждан - 9,7 миллиарда рублей по пяти госпрограммам.

- Несмотря на пандемию и ее последствия, в бюджете сохранены все социальные выплаты. Кроме того, предусмотрены средства на их индексацию, - подчеркнула Марина Дмитриева.

Больше пяти миллиардов рублей составит в 2021 году дорожный фонд Ивановской области, 2,6 миллиарда пойдут на реконструкцию защитной дамбы в Юрьевце, строительство трех школ и трех детсадов, станции обезжелезивания питьевой воды в Приволжске, водопроводного дюкера и комплекса очистных сооружений в Кинешме и Заволжске.

- При всех сложностях, которые возникали, мы смогли сформировать социально-ориентированный бюджет. Кроме того, мы заложили часть средств на развитие и, самое главное, на поддержку малого и среднего бизнеса. В целом, бюджет получился более-менее сбалансированным, - оценил главный финансовый документ Ярославской области и.о. председателя региональной Думы Николай Александрычев.

В частности, на реализацию нацпроектов ярославцы направили 13,4 миллиарда рублей. Так, в следующем году в регионе должно начаться строительство восьми детсадов, что позволит наконец избавиться от дефицита мест в дошкольных учреждениях Ярославля, Ярославского района и Рыбинска. Кроме того, в рамках нацпроектов запланировано строительство большого ФОКа в поселке Красные Ткачи Ярославского района, завершится реконструкция стадиона "Сатурн" в Рыбинске.

2,3 миллиарда рублей направлены на укрепление первичного звена здравоохранения, строительство ФАПов, поликлиник, на лекарственное обеспечение, оснащение медоборудованием больниц и поликлиник. 2,5 млрд выделяются на соцподдержку населения, больше миллиарда рублей - на образование, в том числе 500 миллионов на оплату классного руководства и больше 400 млн - на бесплатное горячее питание школьников.

Ярославский дорожный фонд в будущем году превысит девять миллиардов рублей. Причем ставится задача к концу года довести общий объем отремонтированных региональных дорог до 70 процентов. На газификацию сельских населенных пунктов выделяются полтора миллиарда рублей.

Школы, поликлиники, газификация

В Тверской области на образование, здравоохранение, соцполитику, спорт и культуру направили почти 70 процентов бюджета. В регионе продолжится строительство новых школ и детсадов, создание цифровой среды в сфере образования, планируется строительство шести крупных спортивных объектов, капитальный ремонт учреждений культуры, реставрация объектов историко-культурного наследия, развитие сети МФЦ.

В регионе увеличатся объемы ремонта дорог, будут продолжены реконструкция путепровода в Вышнем Волочке и внедрение новой модели пассажирских перевозок. Кроме того, Запланирована модернизация 19 объектов водоснабжения и водоотведения в Твери, Ржеве, Бежецке, Калязине, Конакове, Осташкове, Торжке и других муниципалитетах, семи объектов теплоэнергетики. Продолжится газификация, в том числе северо-востока и юго-запада области, создание инфраструктуры кластера "Волжское море", реализация программ благоустройства.

60,5 процента костромского бюджета тоже пойдут на соцсферу. Так, заложены средства на строительство школы на 900 мест в поселке Волжский в Костроме, а также двух детсадов на 280 мест в поселке Волжский и Заволжском районе Костромы. 3,5 миллиарда будут вложены в здравоохранение: на содержание медучреждений, оплату услуг санитарной авиации, развитие материальной базы учреждений здравоохранения.

- Областной бюджет сбалансированный, с небольшим профицитом, и это говорит о том, что все расходы подтверждены реальными доходами, - говорит спикер Костромской областной Думы Алексей Анохин.

В частности, начинается укрепление первичного звена здравоохранения: строительство, ремонт и реконструкция ФАПов, поликлиник, приобретение машин "скорой помощи", строительство центра онкологической помощи, детской и взрослой поликлиник, родильного дома. Ненамного, но увеличен объем дорожного фонда (до 6,5 млрд). Кроме того, в регионе рассчитывают в первом квартале года получить из федерального бюджета еще не меньше 1,5 миллиарда рублей.

- Я бы охарактеризовал бюджет, как бюджет восстановления и развития. Хочу сказать, что доходная часть принята, но окончательно не определена. Мы ждем еще дополнительные средства межбюджетных трансфертов, которые будут распределены из федерального бюджета и, безусловно, Костромская область их получит, - уверен Алексей Анохин.

Чья дорога в приоритете

Во Владимирской области тоже сохранили все социальные обязательства перед жителями, направив на соцсферу больше 70 процентов бюджета. Некоторые поправки были внесены в документ в том числе на основании наказов избирателей. Например, зарезервированы деньги на строительство поликлиники в микрорайоне Заклязьменский города Владимира, здания детской поликлиники Кольчугинской ЦРБ, а также станции скорой помощи во Владимире. Около 60 миллионов выделено на реконструкцию Владимирского театра драмы, в прошлом году серьезно пострадавшего в результате пожара. Кроме того, часть средств на восстановительные работы обещал выделить Минкульт РФ.

Но самые большие споры при принятии владимирского бюджета вызвала поправка парламентариев о перераспределении средств дорожного фонда, а именно "переброске" почти 918 миллионов рублей с содержания областных дорог на убитые муниципальные. Губернатор области Владимир Сипягин выступил резко против поправки, полагая, что она оставит без ремонта областные дороги с насыщенным движением. Кроме того, глава региона увидел в поправке коррупциогенный фактор, поскольку порядок распределения субсидий муниципалитетам не определен. Однако в региональном Заксобрании сообщили, что после тщательной проработки вопроса депутаты смогли выделить деньги на муниципальные дороги, при этом полностью сохранив объем средств, заложенных на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". А для разработки порядка распределения субсидий будет создана рабочая группа.