В судах Санкт-Петербурга сейчас находится 22 иска о взыскании долгов с граждан, живущих в других городах страны. Они, сами того не ведая, должны деньги одному и тому же кредитору. Все иски одинаковы - 1400 тысяч рублей. Аналогичные иски, по данным "Российской газеты", лежат и в судах других регионов.

Большинство граждан узнают о своем долге только тогда, когда их деньги уже будут списаны с их счетов по судебному решению. Вернуть их если и возможно, то лишь ценой невероятных усилий. Щедрый же кредитор, как выяснила "РГ", - скромный рабочий из Воронежа с зарплатой 40 тысяч рублей и в жизни никому не дававший в долг. Так выглядит новая схема мошенничества, используя которую аферисты уже смогли обокрасть простых граждан на десятки миллионов рублей.

Как и почему такое стало возможным, выясняла "Российская газета".

В июне прошлого года москвич Андрей Никитин получил судебную повестку. Его вызвали в Нагатинский районный суд ответчиком.

Иск о взыскании денежных средств по договору займа подал некий Сергей Соболев. Никакого Соболева Никитин не знал, деньги у него не брал.

В суде Никитин узнал, что неизвестный ему Соболев обратился в Кронштадтский райсуд Санкт-Петербурга с иском о взыскании с него по договору займа 1 миллиона 400 000 рублей. В качестве доказательств Соболев представил: оригинал договора займа "в простой письменной форме", якобы заключенный в Санкт-Петербурге, оригинал рукописной расписки в получении денег и копию паспорта на имя Никитина А. В.

Но во время, указанное в договоре и расписке, Никитин был в Москве, никуда не выезжал. Очень интересной оказалась в судебном деле копия паспорта Никитина. Она отличалась от оригинала, который был на руках у владельца. Подделкой оказалась первая страница, страница с не его фотографией, страница с регистрацией.

Получается, что мошенники, подделавшие копию паспорта Никитина, вписали туда липовую регистрацию в Северной столице и отправили иск в Кронштадтский суд. Так мошенники сделали невозможным получение Никитиным любой корреспонденции из суда, как и участие в разбирательстве.

Кронштадский суд выяснил, что Никитин никогда не был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, и отправил дело по подсудности в Москву. Так москвич узнал и о Соболеве, и об иске.

Готовясь к суду, Никитин наткнулся в интернете на публикацию "Российской газеты" ( № 267 от 26 ноября 2019 года).

22 иска к гражданам от мошенников находятся сегодня в различных судах Санкт-Петербурга. Аналогичные иски поступили в суды Москвы и других регионов

В статье была описана такая же ситуация, в которую попал Никитин. В статье "РГ" фигурировал тот же Соболев, липовый договор займа, расписка и копия паспорта "должника". Но вместо Никитина в иске фигурировал житель подмосковного Можайска. Сумма якобы займа также была стандартной - миллион четыреста тысяч рублей. И иск был подан в Санкт-Петербурге. В том суде так же выяснили, что должник живет в Московской области, и отправили дело в Можайский горсуд.

Когда "РГ" писала про эту аферу, мы еще не представляли себе ее масштабы. Но щедрого кредитора мы тогда нашли. И даже встретились с ним. Соболев оказался жителем Воронежа. И корреспонденту "РГ" он под запись рассказал, что никогда в Санкт-Петербурге не был, денег никому не давал, а в день, когда якобы получил расписку "должника", поправлял здоровье в реабилитационном центре.

В Можайский суд тот, кто выдавал себя за Соболева, не приехал. И взыскания по липовому кредиту не было. Но редакции пришлось возвращаться к своей старой публикации.

Сбор информации по якобы кредитору Соболеву из Воронежа, который в Санкт-Петербурге незнакомым москвичам дает займы в миллион четыреста тысяч рублей, завершился шокирующим результатом.

Оказалось, что кроме дела Никитина в Нагатинском суде иски от якобы Соболева сейчас есть еще в Замоскворецком, Басманном и Зеленоградском судах Москвы. Удивительно, но Зеленоградский суд даже умудрился присудить женщине, на которую этот лже-Соболев подал иск, выплатить жуликам один миллион четыреста тысяч.

Человек, от имени которого поданы все эти иски, живет на окраине Воронежа. Глядя на маленький домик в переулке Земнухова, 2, с облупленной штукатуркой, замусоренным палисадником и немытыми десятки лет окнами, трудно поверить, что это жилье человека, одалживающего миллионы.

Хозяина удалось найти не сразу. Наконец на очередной стук в окно (звонка у калитки нет) выглянул хмурый парень лет 30. Поговорить согласился с большой неохотой.

- Эти суды меня задрали! Все время приходят бумаги, как будто я у кого-то денег требую. На прошлой неделе в полицию вызывали по этому поводу, - рассказал Соболев. - А я в долг никому не давал - откуда у меня миллионы? И не сужусь ни с кем. Своих проблем хватает…

Последние пару лет - с небольшими перерывами - Сергей Соболев провел в реабилитационных центрах, куда завели его вредные привычки. Не с первой попытки, но привычки удалось одолеть: Соболев вернулся в Воронеж, работает отделочником, зарплата 30-40 тысяч рублей в месяц. Каким образом в суды от его имени поступают десятки исков с требованием вернуть долги на полсотни миллионов рублей, он не знает.

- Возможно, кто-то использует мои паспортные данные. В 2018 году я побывал в павильоне микрозаймов - хотел денег попросить. Там отсканировали мой паспорт, а денег, самое обидное, не дали. Но вскоре начали приходить по почте бумаги из судов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Первое время я их складывал, не читая. Теперь попросил почтальона такие письма больше мне не носить.

На днях Соболева пригласили в райотдел полиции МВД и допросили по запросу из Петербурга - тамошним правоохранителям поступило заявление о мошенничестве с судебными исками. Правоохранителям Сергей рассказал то же самое.

Схема, по которой действуют мошенники, понятна - кто-то получает паспортные данные обыкновенных граждан. Действуют по одной и той же схеме - "подправляют" копию паспорта, вписывая туда несуществующую регистрацию, составляют договор займа и расписку в получении денег. Потом подают иск в суд по месту фальшивой регистрации.

Пострадавший может узнать об иске только в том случае, если вдруг это дело передадут по подсудности. Такое может случиться, если суд сделает запрос о месте регистрации ответчика. В худшем случае потерпевший узнает о своем "долге" уже после списания денег по судебному решению.

Но с правоохранительными органами пока вырисовывается проблема. Невооруженным глазом видно, что речь идет о серии преступлений. Уже после первой статьи о лже-Соболеве редакция отправила письмо в питерскую полицию с просьбой разобраться. Нам ответить не сочли нужным. "Должник" Соболева из Можайска тоже писал заявление в полицию. Прошел год - тишина.

Когда "РГ" писала про эту аферу, мы еще не представляли себе ее масштабы. Сбор информации по кредитору завершился шокирующим результатом

Никитин обратился в Следственное управление по ЮАО Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Приложил копии материалов дела. Там криминала не заметили. Отказ в возбуждении уголовного дела сейчас обжалуется.

Может быть, именно поэтому сейчас в судах Санкт-Петербурга от лже-Соболева лежит 22 (двадцать два!) иска к людям, которые о них даже не подозревают. Все иски на стандартную сумму - 1 миллион 400 тысяч рублей.

По нашим подсчетам выходит, что только в судах Москвы и Санкт-Петербурга лежат от мошенников иски на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. В каком суде от Калининграда до Владивостока в следующий раз всплывут поддельные расписки - неизвестно.

С июня 2020 года жительнице столицы Татьяне Анатольевне стали приходить письма, потом и звонки от контор по взысканию долгов. Коллекторы завалили женщину макулатурой по якобы ее долгам перед микрокредитными организациями на... 100 тысяч рублей.

Татьяна Анатольевна кинулась во все компании, которые предъявили ей требования. Это были микрофинансовые конторы, расположенные за тысячи километров от столицы, и они выдавали займы онлайн - на данные предъявленного паспорта, с указанием номера карты, куда отправить деньги.

Женщина объяснила, что в их города не приезжала и денег у них не просила. Большинство факт мошенничества признали. Но были и упорные, как иркутская коллекторская контора ООО МКК "КОНГА". Тогда Татьяна Анатольевна обратилась в Центральный банк РФ с жалобой на эту самую "КОНГА". По запросу ЦБ эта организация предоставила москвичке информацию о заключении подозрительного договора, номера телефонов, указанных мошенниками, а также информацию о перечислении денег с указанием номера банковской карты.

Это были важнейшие для правоохранителей доказательства, которые пострадавшая сама собрала и принесла в полицию ОУР МВД по району Котловка в конце прошлого года. Можно брать мошенников? Как же... Татьяна Анатольевна получила на руки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если прочесть этот полицейский документ, то можно увидеть, что, проверяя заявление Татьяны Анатольевны, полицейские не стали направлять запросы в микрокредитные организации для получения информации о липовых договорах, не стали опрашивать сотрудников этих организаций, не утруждали себя проверкой владельцев банковских карт, на которые были перечислены деньги, не запрашивали информацию о владельцах записанных в договорах телефонных номеров, IP-адресов. В общем, список, что не стали делать в полиции, можно продолжить. Женщина написала жалобу в прокуратуру.

Ушли в прошлое времена, когда жуликам были нужны украденные у людей паспорта, с помощью которых они оформляли кредиты, пытались продавать недвижимость и прочее. На краденых паспортах цвел пышным цветом подпольный рынок таких документов со своими ценниками и продавцами.

Нынешним жуликам настоящий паспорт не требуется. Им нужны только фамилии, имена, номер и серия паспорта гражданина. Предоставить жуликам паспортные данные может, как выражаются юристы, "неограниченный круг лиц". Куда входят работники магазинов, детских садов, поликлиник, банков, транспортных компаний... Список можно продолжить.

Как вернуть фальшивый долг

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

- Широкое применение электронных процедур открывает новые возможности для мошенников, делая граждан зачастую беззащитными. Несмотря на то что на законодательном уровне прописаны серьезные механизмы защиты наших персональных данных, на практике они срабатывают далеко не всегда. В итоге граждане сталкиваются с проблемами, когда им приходится доказывать, например, что они не брали кредит или не совершали определенных действий. Необходимо провести анализ всех электронных процедур и выявить зоны риска.

Возможно, стоит подумать о повышении ответственности банков и микрофинансовых организаций за ошибочную выдачу кредитов. Финансовая организация должна прежде всего идентифицировать гражданина и убедиться, что человек действительно хочет получить кредит.

Что же касается судебных приказов, то они призваны разгрузить судебную систему, упростив разрешение бесспорных дел. Институт судебных приказов может быть эффективным механизмом при условии соблюдения процедуры, предусматривающей уведомление гражданина. Когда уведомление приходит вовремя, у человека есть возможность своевременно отменить судебный приказ. Проблема в том, что сегодня уведомления не всегда доходят до адресатов.

Поэтому, по моему мнению, стоит подумать о совершенствовании института судебных приказов.

К примеру, обсуждается идея наделить нотариусов полномочиями совершать исполнительные надписи по делам, по которым суды сегодня выносят судебные приказы. Исполнительная надпись позволяет направить документы на исполнение в службу судебных приставов. При этом нотариусы более тщательно относятся к соблюдению требований об уведомлении сторон и несут ответственность за свои действия.

Подготовил Владислав Куликов

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

Украденные мошенниками деньги можно и нужно вернуть.

Если вы узнали о своих "долговых" обязательствах до рассмотрения дела судом и списания денежных средств, алгоритм действий следующий.

1. Обратиться в Центральный каталог кредитных историй. Самый удобный способ - через личный кабинет на Госуслугах. В течение одного дня вы получите сведения из этого каталога о бюро кредитных историй (БКИ), в котором хранится ваша кредитная история.

2. Отправить запрос в Бюро кредитных историй на получение кредитных отчетов. Кредитный отчет содержит сведения о займах/запросах кредиторов. Если видите, что в кредитном отчете есть информация о фиктивных займах или о запросах пользователей кредитных историй, согласие на совершение которых не давали, переходим к следующему шагу.

3. Пишем заявление в Бюро кредитных историй об оспаривании сведений из кредитного отчета. Бюро обязано провести проверку. Если Бюро отказалось аннулировать оспариваемые сведения, пишем жалобу в Центральный Банк РФ.

4. Все перечисленные действия можно совершить удаленно - через Госуслуги, интернет-приемные. Получение информации займет не больше недели. Не лишним будет обращение непосредственно в микрокредитную/микрофинансовую организацию, в которой на ваше имя оформили договор займа. Требуйте проведения проверки, предоставления документов, на основании которых заключен договор. В некоторых случаях эти организации отзывают свои требования и признают факт мошенничества.

5. Пишем заявление о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы. В заявлении указываете обстоятельства: как узнали о долге (например, из письма коллекторов), наименование и реквизиты организации, оформившей договор займа по вашим персональным данным, сведения из кредитного отчета.

6. Если в ответ пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, его можно и нужно оспорить.