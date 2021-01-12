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12.01.2021 22:46
Рубрика: Происшествия

МВД: Полиция Москвы законно применила оружие против нападавшего

Текст: Сергей Бабкин

Наряд полиции при задержании мужчины с ножом в Москве применил оружие в соответствии с законом. Об этом заявил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
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Наряд полиции прибыл по вызову врачей скорой помощи, которые подверглись нападению неадекватного мужчины. "Увидев полицейских, он продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым ранее уже нанес себе ранение головы", - отмечает Владимир Васенин.

Как уже писала "РГ", неадекватный мужчина не реагировал ни на предупреждение, ни на выстрел в воздух. Полицейским пришлось выстрелить в злоумышленника. Патрульные оказывали ему помощь, но мужчина скончался на месте.

Столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ведется расследование.

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