На железной дороге появилась первая девушка-машинист

Первая женщина-машинист появилась на российских железных дорогах. Это Елена Лысенко-Салтыкова - героиня одной из публикаций "РГ".

Елена всегда увлекалась техникой, работа на железной дороге давно ее привлекала. Она работала помощником машиниста электрички, а теперь получила возможность самой управлять поездом. Минтруда дало такую возможность всем дамам с января этого года. Елена воспользовалась ей самой первой в России.

"Я долго ждала этот момент. Благодарна ЦППК и коллегам за возможность исполнить мечту, помощь в подготовке к экзаменам и поддержку на протяжении всего этого времени. Ощущения непередаваемые", - цитирует Елену пресс-служба дептранса.

Ранее женщины-машинисты появились в московском метро, а "на земле" Елена - первая "рулевая" поезда.