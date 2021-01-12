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12.01.2021 09:49
Рубрика: Происшествия

Полиция потребует ареста виновника ДТП с военной колонной

Текст: Сергей Бабкин
Водитель гражданского самосвала, который протаранил военную колонну в Подмосковье, скоро предстанет перед судом. Как сообщают источники ТАСС, полиция потребует его ареста на период следствия.
Фото: РИА Новости
СК возбудил уголовное дело после гибели военных в ДТП под Москвой

Соответствующее ходатайство следователь отправит в суд во вторник. Пока водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более лиц". Ранее экспертиза подтвердила, что мужчина был трезв в момент аварии. Вероятнее всего, он не справился с управлением.

Ранее СК также возбудил уголовное дело по статье 350 УК РФ - "Нарушение правил эксплуатации и вождения спецмашин".

Напомним, что при столкновении грузовика и четырех военных автобусов погибли четыре человека, более 40 получили ранения.

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