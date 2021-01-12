Полиция потребует ареста виновника ДТП с военной колонной

Соответствующее ходатайство следователь отправит в суд во вторник. Пока водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более лиц". Ранее экспертиза подтвердила, что мужчина был трезв в момент аварии. Вероятнее всего, он не справился с управлением.

Ранее СК также возбудил уголовное дело по статье 350 УК РФ - "Нарушение правил эксплуатации и вождения спецмашин".

Напомним, что при столкновении грузовика и четырех военных автобусов погибли четыре человека, более 40 получили ранения.