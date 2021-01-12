Сэкономить время в пути благодаря досрочному вводу в эксплуатацию двух участков на трассе М-1 "Беларусь" смогут водители, двигающиеся из Москвы в направлении Смоленска или обратно. С опережением графика на полгода сданы построенная разворотная петля на 25-м км трассы и реконструированный участок дороги между 46-м и 54-м километрами.

Светофор, вместо которого теперь устроена эстакада для разворота в сторону Москвы, знают все водители, ездившие по "Минке". Летом перед ним неизменно выстраивались длинные пробки, впрочем, и в другое время года он доставлял немало неудобств. Однако без него было не обойтись: иначе выехать из Одинцова и повернуть налево, в сторону столицы, было невозможно. Кроме того, любой светофор на загруженном вылетном шоссе - опасное место: снижение скорости до полной остановки чревато авариями с попутными машинами, а при пересечении движения всегда есть риск получить боковой удар от прозевавшего красный свет водителя.

"Устройство разворотной петли позволит убрать светофор, регулирующий левый поворот с М-1 в Одинцово, - объяснил директор департамента строительства и реконструкции государственной компании "Автодор" Василий Швайка. - Тем самым мы одолели одно из "пробочных мест" на трассе. Кроме того, проще будет и водителям, направляющимся из Одинцова в Москву, - они не будут ждать светофора, а просто вольются в поток, доедут до построенной развязки и продолжат движение к столице".

Участок трассы от 46-го до 54-го километра перестроен с четырех до шести полос, оборудованы съезды на второстепенные дороги, подъезды к дачным поселкам и СНТ.

Оба объекта построены на полгода раньше срока. В "Автодоре" уверяют, что это стало результатом слаженной работы всех подрядчиков, в том числе специалистов "АльмакорГруп" и ООО "Трансстроймеханизация".

Реконструкцию всей "Минки" до "большой бетонки" в "Автодоре" предполагают завершить к 2024 году. Тогда проехать всю трассу от МКАД до А-108 можно будет за 40 минут.