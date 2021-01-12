В "Геликон-Опере" могут открыть пункт вакцинации от коронавируса

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса может появиться в столичном театре "Геликон-Опера". Такое предложение в Facebook озвучил его художественный руководитель Дмитрий Бертман.

"Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов", - написал Дмитрий Бертман.

Представители "Геликон-Оперы" в ближайшее время обратятся с таким предложением в столичную мэрию. Ранее сообщалось, что уже на этой неделе общее число пунктов вакцинации в Москве увеличится с 70 до 100.